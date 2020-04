Sam Claflin i Olivia Munn to duet aktorów grających główne postaci w najnowszej brytyjskiej komedii romantycznej od Netliksa o tym, jak element przypadku w alternatywnych wersjach tego samego ślubu kieruje losem innej pary zakochanych. Źródłem inspiracji "Pokochaj, poślub, powtórz" jest lekka francuska komedia z 2012 roku zatytułowana "Plan de table", choć w moim mniemaniu materiałem, z którego również czerpie garściami reżyser i scenarzysta Dean Craig, są dwa brytyjskie hity z lat 90. : "Przypadkowa dziewczyna" oraz "Cztery wesela i pogrzeb". Przede wszystkim to rozgadana komedia wypełniona sympatycznymi postaciami i konstelacją zwariowanych gwiazd drugoplanowych, w której mamy do czynienia z ideą równoległych rzeczywistości oraz ich przeróżnymi konfiguracjami podyktowanymi przypadkiem. Twórca ewidentnie stawia tutaj ołtarz Richardowi Curtisowi, którego najtisowy vibe obficie wylewa się z ekranu. Idąc tym tropem szybko orientujemy się, że konstrukcja przypomina znaną nam wszystkim pechową reakcję łańcuchową prowadzącą do szeregu katastrof- dopóki nie zacznie się od nowa.

Pokochaj, poślub, powtórz (2020) - Aisling Bea

W komedii romantycznej każdy dobrze wyglądający brytyjski aktor ma do dyspozycji swój urok, akcent i wyszukane maniery. Aby widz uwierzył jednak, że pomimo całej swojej czarującej otoczki i seksapilu, żyje w spektakularnym gąszczu wątpliwości, musi odnaleźć w sobie naturę Hugh Granta. To właśnie udaje się osiągnąć Samowi Claflinowi, którego niezaradność i zakłopotanie wydają się dużo bardziej urocze niż wrodzona pewność siebie. W drobnym, ale całkiem urzekającym "Pokochaj, poślub, powtórz", wciela się on w Jacka, który podczas wesela swojej siostry będzie próbował ugasić kilkanaście "pożarów" naraz, a przy okazji odzyskać miłość swojego życia. Jednak zanim nastąpi błogie pojednanie komedia pełna omyłek i mniej lub bardziej zmyślnych gagów rozpęta się na dobre. Tylko dlaczego twórca tak bardzo boi się swojej dobrze znanej, choć bardzo intrygującej koncepcji z zabawą na osi czasu?

Film rozpoczyna zjawiskowa sekwencja z pocztówkowymi widokami Rzymu, której elementem dekoracyjnym stają się truistyczne dywagacje narratora-wyroczni o chaotycznej naturze wszechświata i roli, jaką w miłości odgrywa przypadek. Jack odwiedza swoją uroczą siostrę Hayley (Eleanor Tomlinson) w stolicy Włoch w ten sam weekend, co jej przyjaciółka, dziennikarka wojenna Dina. Między parą natychmiast kiełkuje uczucie, jednak gdy zbliża się chwila pożegnania, a bohaterowie są wystarczająco rozgrzani do pierwszego pocałunku, do gry wkracza zbliżające się do progu bólu zakłopotanie- idealna okazja przepada na zawsze. Trzy lata później akcja przenosi się do skąpanej w słońcu rzymskiej willi, w której Haley wychodzi za mąż za Włocha o imieniu Roberto (Tiziano Caputo). Wśród gości przybywających na wspaniałą ceremonie połączoną z wystawnym przyjęciem, naturalnie znajduje się Jack, który staje się kłębkiem nerwów, gdy odkrywa, że z powodu ostatniej zmiany harmonogramu, Dina również będzie tam obecna. Co gorsza, bohater będzie musiał poradzić sobie z lubującym się w kokainie, byłym kochankiem jego siostry (Jack Farthing).

Pokochaj, poślub, powtórz (2020) - Allan Mustafa, Freida Pinto

Tytuł francuskiego materiału źródłowego tłumaczy się jako "Plan miejsc siedzących", i właśnie tym planem manipulować będzie sam scenariusz. Dzięki psotom obecnych na weselu dzieci, zmieniającym karty z imionami przy stole Anglików, główni bohaterowie zostaną wrzuceni w wir niewygodnych i podszytych skrępowaniem sytuacji. Zamiast więc unikać wrogo nastawionej byłej dziewczyny Amandy (Freida Pinto), Jack utknie na miejscu zaraz obok niej, podczas gdy Dina będzie musiała użerać się z Sidney’em (Tim Key), nudziarzem ubranym w uwierający go kilt, choć w rzeczywistości nie jest nawet Szkotem. Przy stole znajdzie się również "druhna honorowa" Bryan (Joel Fry), aktor który chce zaimponować sławnemu włoskiemu producentowi filmowemu (Paolo Mazzarelli), dziwna irlandzka przyjaciółka panny młodej Rebecca (Aisling Bea) i irytujący nowy chłopak Amandy, Chaz (Allan Mustafa), którego rozmowy o wielkości przyrodzenia są pewnego rodzaju filmową krucjatą.

Film Deana Craiga wkracza w zabawy z chronologią dość późno, bo chwilę po pierwszej połowie filmu. W efekcie tego ciekawy pomysł wyjściowy nie ma szans, aby rozkwitnąć i w pełni oczarować widza. Wielka szkoda, ponieważ wstęp o chaotycznej naturze wszechświata wymagał bardziej stanowczego uzasadnienia dla istnienia tej skądinąd bardzo prostej historii. Reżyser rezygnuje z rozwijania większości alternatyw, skracając je w szybkim montażu lub upychając w napisach końcowych. Mimo wszystko ta opowieść o triumfie miłość nad złą passą, przywołuje fantazyjny, cukierkowy klimat rom-comów z lat 90., cenionych za swój wdzięk i swobodę. Przymknięcie oka na brak oryginalności nie zmieni "Pokochaj, poślub, powtórz" w kompletną i w pełni satysfakcjonującą produkcję, jednak kiedy Jack zrzuci swój kaftan bezpieczeństwa brytyjskich manier i osiągnie swój cel, będziemy cieszyć się razem z nim.