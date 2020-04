W swoim najnowszym filmie Netflix łączy siły z World Wrestling Entertainment (WWE). Owocem ich współpracy jest radosne widowisko z pogranicza kina nowej przygody, posiadające w sobie wyraźny pazur "oldschoolowych" historii superbohaterskich. Fabuła Turnieju głównego zawiązuje się wokół magicznej maski, która zmienia zwykłego nastolatka w niepokonanego mistrza wrestlingu. Z wielką mocą chłopca wiąże się... niezły ubaw.

Turniej główny (2020) - Seth Carr

WWE Main Event jest profesjonalnym programem telewizyjnym, poświęconym walkom wrestlerów. Tytuł najnowszego filmu Netflixa, przetłumaczony na język polski, traci zatem wiele na znaczeniu. Tym bardziej, że właściwie cała treść widowiska stanowi gigantyczną reklamę WWE – przez nią też Turniej główny jest produkowany. Nawet czcionka, którą zapisany został tytuł, nawiązuje do wspomnianego programu telewizyjnego. Na szczęście przedstawiciele tej organizacji posiadają sporo dystansu do reprezentowanej przez nich dziedziny z pogranicza sportu i przaśnego teatru. Zamiast filmu na poważnie traktującego dorosłych mężczyzn w obcisłych strojach, którzy z groźnym okrzykiem łamią sobie krzesła na głowie, otrzymaliśmy urzekające kino dla nastolatków. Całość przywodzi na myśl Shazama! studia DC Entertainment.

11-letni Leo (Seth Carr) jest wielkim fanem wrestlingu. Niestety, jak przystało na głównego bohatera większości filmów dla nastolatków z posmakiem kina nowej przygody, został opuszczony przez matkę, wychowuje go sam ojciec i babcia. W szkole natomiast on i dwoje jego przyjaciół stają się łatwym celem lokalnych dręczycieli. Mówiąc krótko - nie idzie mu łatwo. Leo być może do samego końca liceum kończyłby z koszem na głowie, gdyby nie pewna magiczna maska, która pewnego razu trafia w ręce chłopca. Życie 11-latka ulega przemianie. Za pomocą zamaskowanego alter ego nastolatek może zdobyć teraz uznanie swojej rówieśniczki i zagrać na nosie dotychczasowym prześladowcom. Co jednak najważniejsze: może również naśladować swoich największych idoli WWE, stając oko w oko z największymi dryblasami w pełnoprawnych pojedynkach na dużej arenie.

Turniej główny (2020) - Seth Carr

Turniej główny czerpie wiele z historii superbohaterskich. Nic dziwnego, bowiem komiksy poświęcone nadludziom - szczególnie te z początków funkcjonowania tego medium - bardzo przypominały wrestling. Niemal każda powieść graficzna z lat 60. i wcześniej (niezależnie od występujących w niej superbohaterów) miała bliźniaczy schemat: heros spotykał swojego przeciwnika, następowało clue historii w postaci bezkrwawego mordobicia, zwycięzca odchodził w dal przy wtórze braw zwykłych śmiertelników. Bardzo podobnie wyglądają starcia wrestlerów. Tym bardziej, że każdy z nich posiada swoje sceniczne alter ego, wokół którego buduje kampową ramę narracyjną. Fabularne konstrukcje obu dziedzin wywodzą się zatem z tego samego źródła.

Konwencja popularnego współcześnie kina superbohaterskiego była oczywista do zaadaptowania przez twórców Turnieju głównego. Skupienie się na nastolatku z problemem rodzinnym, który przez przypadek wchodzi we władanie supermocy, przywodzi z kolei na myśl konstrukcję fabularną niedawnego hitu DC – Shazama!

Turniej główny (2020) - Seth Carr, Adam Pally

Najnowszy film Netflixa wypełnia miłość do WWE. Masę "easter eggów" oraz nawiązań zauważą tylko najwięksi miłośnicy Johna Cena i jemu podobnych zapaśników. Widowisko wypełniają nazwiska z branży - pojawia się hostessa Renee Paquette oraz najpopularniejsi zawodnicy WWE: Stephen Farrelly i Kofi Kingston. Nie można również zapomnieć o polskim akcencie. W rolę antagonisty Turnieju głównego wciela się rodzimy wrestler Babatunde Aiyegbusi.

WWE Inc. posiadało również własny interes w wyprodukowaniu widowiska. Przy pomocy Leo oraz jego wystrzałowej babci (Tichina Arnold) pokazało, że target walk wrestlerów nie sprowadza się wyłącznie do mężczyzn w wieku średnim.

Turniej główny (2020) - Tichina Arnold, Seth Carr

Abstrahując jednak od wątków WWE, najnowszy pełnometrażowy film Netflixa jest dobrym "teen movie" z wyraźnymi naleciałościami kina nowej przygody sprzed kilku dekad. Twórcy - część scenarzystów Turnieju głównego zrealizowała wcześniej fabułę popularnej animacji Klaus - biorą na warsztat kwestie związane z relacjami w rodzinie. Leo wraz z ojcem będą musieli znaleźć wspólny język, by uporać się z traumą po odejściu mamy i żony. Odejście nie oznacza tutaj wcale śmierci. Twórcy ustanawiają bardziej aktualne rozwiązanie - kobieta z niewiadomych przyczyn opuszcza ich rodzinę.

Turniej główny pokazuje kompletny kult ciała. Nawołuje młodych, aby ruszyli się sprzed ekranów komputerów. Znaleźli pasję, która pozwoli im się realizować poza czterema ścianami pokoju. Najważniejsze jednak, by pozostali w tym sobą - nie musieli zakładać żadnej maski. Oczywiście - szczytne cele oraz ważny morał stanowią w rzeczywistości wielką reklamę WWE. Samo widowisko pełne jest schematów znanych z innych tytułów kina dla nastolatków. Co z tego, skoro twórcy przedstawiają szczerą i bezpretensjonalną zabawę motywami pojedynków wrestlerów / superbohaterów. Przy niezbyt wygórowanych oczekiwaniach można również przymknąć oko na kilka nieścisłości fabularnych.

Turniej główny (2020) - Aryan Simhadri, Momona Tamada, Seth Carr, Glen Gordon (II)

Netflix znów zrealizował satysfakcjonujące kino klasy B. Takie, które w latach 80. i 90. XX wieku bez wątpienia mogłoby zostać sezonowym klasykiem wypożyczalni VHS z półki: “produkcje familijne”. Do tego dochodzi jeszcze celne poczucie humoru (no, może poza sceną z super-gazem). Jednak w konkursie na najlepszy film Netflixa w 2020 roku Turniej główny zatrzyma się na poziomie eliminacji.