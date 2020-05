Przez przypadek do serca. Komedia nienachalnie romantyczna. Prosta gra, ale bardzo żywa. 4

Komedia omyłek, która nie jest tak wielką pomyłką. Jeżeli poszukujemy absurdalnego filmu, zostawiającego przed wejściem w historię prawa fizyki, który nie zawaha się nafaszerować nas bezpruderyjnym poczuciem humoru, to po to jest Niewłaściwa Missy, będzie właściwym wyborem. Komedia romantyczna zręcznie bawiąca się konwencją, która nie jąka się, nie przedawkowuje romantyzmu, zwinnie od niego ucieka, ale jednak wpada w przejaskrawienia i na pewnym poziomie w komunały. Przez przypadek do serca.

Niewłaściwa Missy (2020) - David Spade, Nick Swardson

Widzimy randkę, którą sponsoruje współczesny sposób "zaczepiania się" ludzi, czyli poprzez internet. Tim bardzo szybko wyczuwa kompletne nieporozumienie oraz, że popełnił błąd, gdyż Missy jest dla niego niepoczytalną, nieobliczalną i przerażającą go, tak naprawdę swoją wolnością i bezpośrednością kobietą. Niedługo później krótki epizod na lotnisku Tima będzie niczym wątek filmowy - myli bagaże i napotyka kobietę swoich marzeń. Mają przy sobie te samą książkę, są niepijącymi z wyboru i czują, że to przeznaczenie niewypowiadając tego na głos. Na dodatek jest to kobieta piękna, z klasą, pełna wielkich osiągnięć, które imponują samcom - była miss, uprawiajaca sporty, Tim może zacząć wierzyć w cuda. Relacja Tima rozwinie się, ale nie z tą Missy, którą planował. Pomylił numery i zaprosił na służbowy wyjazd dziewczynę, od której uciekał przez okno w toalecie, a ta pokazywała mu sztylet jaki nosi przy sobie wprowadzając go w nieustanne zakłopotanie.

Niewłaściwa Missy to film, który nie ukrywa swoich intencji. Ma być barwną komedią dzięki zasłudze ekscentrycznej i wpraszającej się świetnie w środowisko korporacyjnych wybrańców za awans gotowych ścisnąć krwat, by nie czuć dopływu powietrza, Missy. Bez wielkiego cieżaru na zasadzie prostych kontrastów widzimy, jak dziewczyna totalnie przejmuje kontrolę nad ich wspólnym weekendem i nie daje się podporządkować ani zaryglować przez chwilę ze swoją osobowością. To nie prowadzi do jakiś szalenie rewolucyjnych wniosków, ale film nie próbuje nam czegokolwiek wmówić, wie że jest przesadzone. To konfrontacja szalonej, wolnej jednostki z ludźmi ze strefy komfortu. Bez filozofwania, a raczej dla zabawy i prowokowania nieprzewidywalnych wydarzeń i niejednej katastrofy.

Niewłaściwa Missy (2020) - David Spade, Lauren Lapkus

Ten film z pewnością nie nudzi, ale też wiele nie wkłada w trudu w komoponowaniu historii. To nie Missy nauczy się ogłady i zgodzi się na regulamin pragmatycznej rzeczywistości, a Tim zrozumie, że duża i bogato wystrojona klatka to dalej jednak jest zamknięcie. Bohater spojrzy na pewne rzeczy zupełnie inaczej, a to wszystko będzie z pełną premedytacją osadzone w serii dziwacznych zdarzeń prowokując do zrozumienia, że inny nie jest synonimem niewłaściwy. Niewłaściwa Missy nie zaczepia się tyle razy, co bohaterka, która za każdym razem wstaje, nawet jeżeli niezręcznie, to dumna z podjętego ryzyka.

Ta komedia nienachalnie romantyczna, raczej taka dziarska, uroczo chwilami zdziczała. To bardziej niezobowiązująca anegdota, niż obszernych rozmiarów historia. Prosta gra, ale bardzo żywa. Nieskażona głębszą myślą, ale nieskażona manierą i przekonaniem o swojej wyjątkowości. Nieszkodliwa rozrywka.