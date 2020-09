Na ustawieniach fabrycznych i automatycznych kolejna komedia, która gwarantuje, że może nas pewnego dnia, przewidywalna i jednoznaczna, ale zrelaksować. 3

Kolejna totalnie na ustawieniach fabrycznych i automatycznych jest zrobiona komedia Miłość gwarantowana. Jednak nie stawiając wielkich wymagań, bez żenady, prostolinijności, przymrużenia oka na pretekstowość, to gwarantowana, błyskotliwa historyjka o dwóch istotach, które chciały współczesny wynalazek, portal randkowy, zbojkotować, a okazało się że przekornie są zostali mu wdzięczni. Ze sprytnej, bez nadmiaru hucpy, w pewny momencie zaczyna być już wybitnie jednoznacznie i wzniośle, ale da się do opanować, jeżeli nie szukamy wielkiego wyzwania, a nieskażoną większą myślą zgrabną przyjemność, która momentami oczywiście, że swoją słodkością chrzęści za zębami, ale jest świadoma swojego wysokiego indeksu glikemicznego. Relaks bez symulacji czegoś więcej.

Miłość gwarantowana (2020) - Heather Graham (I)

Nasza bohaterka to Susan, silna prawniczka, która zyskuje sobie samą sympatię działając w imieniu wykluczonych, biorąc często sprawy pro-bono. Kolejną jaka zapuka do drzwi jej gabinetu i jej dwójki osobliwych współpracowników, będzie sytuacja mężczyzny, który z pozoru jako zwykły cwaniak i playboy okaże się może nie tak zero jedynkowym księciem z bajki, a po prostu uczciwym i chcącym sprawiedliwości mężczyzną. Został oszukany przez portal randkowy, który nazywa się „miłość gwarantowana”. Przebył według regulaminu przez 1000 randek, a przynajmniej za chwilę tyle przekroczy i nie znalazł tej jedynej. Susan lubi podejmować wyzwania, a na dodatek klient płacący bardzo solidne pieniądze nie zaszkodziłby im, kiedy właśnie wynoszą dystrybutor z wodą. Z początku bardzo zdystansowana prawniczka, zaczyna rozumieć już po kilku randkach w ramach eksperymentu zawód swojego klienta. Natomiast sam Nick okazuje się być człowiekiem, który nie chce w prosty sposób wyłudzić pieniędzy, a pragnie czystej uczciwości od molocha, który zarabia miliony żywiąc się nadzieją i desperacją samotnych ludzi.

Miłość gwarantowana to znane nam rozdanie w gatunku, lekko, zabawnie, ze skrętem w nazbyt nadużywające realia emocje na końcu, ale po drodze naprawdę prowadzi się nienachalnym humorem i nieplastikowymi postaciami, a dosyć charakternymi i z niegłupimi dialogami. Wszystko tutaj idzie według znanego nam stereotypu, jednak film nie udaje, że chcę nam zaproponować kino, które zmieni nasze życie. To otaczające puchem złaknione wiary w historie miłosne serca kino feel good moving i zachowując zdrowy dystans oraz świadomość z czym zaczynamy przygodę, przeżyć coś bardzo czułego i uroczego, nic więcej.

Miłość gwarantowana (2020) - Rachael Leigh Cook

To zręczne i nieskomplikowane kino, bardzo komunikatywne z potrzebami czasami właśnie takiego ciepłego i naiwnego koca do przykrycia się w danym momencie naszego życia. No i tak nim może skutecznie odkryć, nic nowego ani w narracji ani w formie nie odkrywając.