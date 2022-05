Antoine Barraud nakręcił film o schizofrenicznym rozdarciu jaźni w głowie osoby, u której jakiekolwiek wątpliwości tego typu nie miały prawa wystąpić. 7

Życie szykownej Judith nie zna próżni. Czterdziestoczteroletnia kobieta jest wziętą tłumaczką, która często bierze udział w rozmaitych konferencjach międzynarodowych. Mężem Judith jest Melvil, dyrygent renomowanej opery paryskiej. Para ma dwóch synów. Jednak Judith budzi się rano w objęciach Abdela, a śniadanie je z jego córką. „Czy w innych krajach także jesteś moją mamą?” - pyta zdezorientowana dziewczynka kobietę, która już za chwilę poleci do Szwajcarii, Jordanii lub Polski. Judith ciągle podróżuje, nie ma czasu ani dla córki, ani dla synów, ani nawet dla swoich mężczyzn. A przynajmniej w stopniu ich zadowalającym. Rozdarta pomiędzy tęsknotą za nimi wszystkimi zgrabnie lawiruje tak, by znaleźć się wszędzie choć na chwilę. Deficyt potrzeb własnych nie spędza jednak pozornie snu z powiek kobiety. Jej oblicze pozostaje niewzruszone. Do czasu.

Sekret Madeleine Collins (2021) - Virginie Efira, Bruno Salomone

„Sekret Madelaine Collins” nie należy do dzieł łatwych. Przewrotna historia Judith rozwija się bardzo mozolnie, wręcz w bólach porodowych. Początkowe partie filmu przyprawić mogą niecierpliwych o narastającą konfuzję intelektualną. Film nie zmierza bowiem w żadnym sensownym kierunku. Intencje kierujące postępowaniem Judith mogą się zdać wydumanymi, papierowymi. Pławiąca się w powodzeniu kobieta może oto wybierać pomiędzy wszelkimi dostępnymi jej formami luksusu. Decyduje się tymczasem na życie pełne problemów, niegwarantujące spokoju, stabilizacji, szczęścia.

Antoine Barraud, reżyser francuskiej produkcji, nakręcił film o schizofrenicznym rozdarciu jaźni w głowie osoby, u której jakiekolwiek wątpliwości tego typu nie miały prawa wystąpić. Filmowa Judith to osoba ze społecznego świecznika, która w życiu zawsze miała „z górki”. Kobieta otrzymywała dotąd przyzwolenie, by brać od losu, co jej należne. Jest piękna, zaradna, kochająca i kochana. A jednak gdzieś, na skutek drobnych przeciwieństw okoliczności się potknęła. Może międzynarodowe lingwistyczne rozchybotanie sprawia, że Judhit nie wie, gdzie znajduje się jej prawdziwe mentalne umocowanie i zamiast z wrodzoną sobie przebojowością wyjść z tej sytuacji obronną ręką, brnie na przekór logice ku osobowemu zatraceniu.

Sekret Madeleine Collins (2021) - Virginie Efira

Konsekwentny zamysł, jakim prowadzony była gawęda o „Sekretach Madelaine Collins” na nic by się zdał, gdyby nie wiodąca rola Virginii Efira wcielonej w postać skłóconej wewnętrznie tłumaczki. Na początku dbająca o niepokrycie żadną szorstką rysą efektownego wizerunku aktorka z czasem przybiera oblicze niejednoznaczne, opętane, wreszcie niemal diaboliczne.

Judith dokonuje z mężem zakupu luksusowej willi z czterema sypialniami, choć dzieli łoże z kochankiem i małżonkiem w dwóch domach. Te pozornie sprzeczne tropy filmu nie powinny zachęcać widzów dobrej woli do porzucenia projekcji w jej trakcie. Właśnie mniej więcej po takim czasie akcja „Sekretu Madelaine Collins” zaczyna się klarować i uzasadniać. Reżyser rezygnuje wówczas z jałowego tempa narracji i wrzuca od razu bieg piąty. Uznane przedtem za irracjonalne motywy bohaterki filmu przestaną kluczyć w chaosie, a dowiodą, że reżyser panując nad całością, zmierza do logicznej pointy. Na końcu tej opowieści Antoine Barraud także nie pokusi się o łatwe podsumowanie historii Judith, wychodząc z założenia, że niebanalne historie łakną wychodzącego poza nawias sztampy zwieńczenia.