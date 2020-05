Życiowe, mało wiarygodne rewolucje. Spojrzenie na samca XXI wieku na wtórnościach i sztywno. 2

Komedia romantyczna, która bardzo chce uciekać od powtórzeń i cudzych kalk filmowych, ale w tym pośpiechu nie ma nic innego do zaoferowania i rozpyla same oczywistości. Kocham cię, głuptasie wydaje się być produktem robionym taśmowo w fabryce, kupionym w jakimś pakiecie, hurtowo. Film sprawiający wrażenie niezdarnie odrysowanego od szablonu, gdzie powstają straszne truizmy. Nieudolnie próbuje się wtrącić w lekkostrawną, ale ciekawą panoramę współczesnych nastrojów, pandemii eskapizmu i nawyków kreowania relacji i jak to zakwestionować. Niestety brakuje życia w tym filmie i wszyscy się nienaturalnie przesuwają ze sceny do sceny jak pionki na planszy. Najgorzej, że widać rękę, która nimi steruje.

Marocsa spotykamy w momencie, kiedy planuje kolejny etap w swoim związku, a zostaje... zdegradowany do roli singla. Po ośmiu latach nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości tworzenia związków i mocno zdezorientowany inspiruje się swoim seksistowskim przyjacielem lub równie przedmiotowo traktującymi kobiety guru internetowymi. W totalnej opozycji od tych nastrojów jest przyjaciółka z czasów licealnych, która pojawia się na jego drodze i zaserwuje mu kompletnie inny wymiar komunikacji oraz spojrzenia na rzeczywistość, który z początku archaiczny i dziwaczny z czasem okaże się pasować na niego jak ulał i nie wymagać od niego traktowania życia i relacji jako gry.

Kocham cię, głuptasie to film, który chciał w swobodny sposób, bez czołobitnego poczucia humoru pokazać, że zakończenie jednego, może być początkiem czegoś innego, z tym lekkim momentem niepewności, czy lepszego. Jednak nie potrafi nas zaangażować ani wpompować emocji oraz uczuć w te symulujące naturalność próby odkrycia wyjątkowej relacji, która pozwala na swobodną ekspresję swojej osobowości, bez zwracanie uwagi na cenzorów, jakim jest często społeczeństwo przerażone nieprzeciętnością. To totalnie nie wybrzmiewa. Tak samo traci i się rozmywa, jak ciekawa próba refleksji nad wizerunkiem samca XXI wieku, o którym tak wybitnie i dobitnie rozprawiał bohater Magnolii grany przez Toma Cruise. Jedyny mężczyzna, który przetrwa i jest godny noszenia tego tytułu, to człowiek budujący swoje jestestwo i wartość na dominacji, sile. Samiec XXI wieku jest wierzącym w jedno równanie na "zdobycie" kobiety, właśnie używając słowa, jak gdybyśmy mieli do czynienia z łowcą i kobietą jako zdobyczą - trofeum. Nasz bohater w takiej narracji czuje się jak w nie swoim rozmiarze, przebraniu. Jednak skrótowości tych refleksji i pretekstowości fabuły nie wynagradza nam wagon pełen wrażeń i po prostu rozrywki.

Ten film się snuje, czasami złapie jakiś pomysł, ale ma zbyt mało sił, by go utrzymać. Cokolwiek powstaje w zamyśle, nie realizuje się na ekranie. Oryginalność oraz ekscentryzm nie wybrzmiewa przekonująco, dostajemy okruszki. Właściwie nic nie jest tutaj przekonujące, a chwilami swoją pustką irytujące.

Kocham cię, głuptasie nie potrafi wytworzyć nastroju, jest nieporadny i nieskuteczny emocjonalnie, niewiążący nas z tą historią nawet w trakcie jej trwania, nie mówiąc o błyskawicznym zaniku wrażeń po zakończeniu seansu. Naprawdę przy ilości komedii o podobnej strukturze, zamyśle fabularnym, można wybrać te, które dodadzą przypraw. Nic nowego ten film nie dostrzega w procesie odnajdywania siebie w postnowoczesnych relacjach, ale też nie znajduje żadnych ciekawych synonimów do znanych już nam w kinie historii. Udaje, że jest wyluzowany.