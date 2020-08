Nieobliczalny to do bólu poprawne hollywoodzkie filmidło, o którym za kilka tygodni nikt nie będzie pamiętał. 4

Każdy z nas miewa gorsze dni i marzy o tym, aby w spokoju przeżyć kolejne godziny. Niestety zdarza się tak, że inni mają jeszcze gorzej. Doskonałym przykładem takiego stanu rzeczy jest główna bohaterka filmu Nieobliczalny w reżyserii Derricka Borte’a.

Nieobliczalny (2020) - Russell Crowe

Młoda kobieta o imieniu Rachel nie ma życiu łatwo. Przedłużający się rozwód, wychowywanie dziecka i niepewna praca sprawiają, że musi żyć pod wielka presją i tak naprawdę cały czas zastanawiać się, co przyniesie jutro. Na domiar złego los rzuca jej pod nogi kolejną kłodę w postaci tajemniczego mężczyzny, który zaczyna ją prześladować po kłótni, jaka wywiązała się w trakcie odwożenia syna do szkoły. Z czasem okazuje się, że jest on niezwykle niebezpieczny i nie cofnie się przed niczym dopóki nie da Rachel nauczki.

Nieobliczalny to film mający w sobie wielki potencjał. Z socjologicznego i psychologicznego punktu widzenia historia, którą oferuje nam Borte była bardzo ciekawym pomysłem i możliwością pokazania nam człowieka na skraju załamania po utracie pracy i najbliższych. Zamiast tego dostajemy nieco przestarzałe kino gatunkowe, które w dzisiejszych czasach raczej nikogo nie zachwyci. W trakcie seansu czuć inspiracje kilkoma znacznie bardziej cennymi dziełami w historii kina zagłębiającymi się w tę tematykę, jak chociażby Upadek Joela Schumachera, jednak ani przez chwilę nie można odczuć, że poruszany w omawianym filmie problem, został chociażby lekko liźnięty przez reżysera.

Nieobliczalny (2020) - Caren Pistorius

Derrick Borte serwuje nam zamiast tego Russella Crowe'a w nie najlepszej formie (i nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o formę aktorską, ale także fizyczną), który rozpoczyna pościg za młodą kobietą przez miasto w swoim pickupie. Pod tym względem jest to solidne rzemiosło. Jeśli patrzeć na Nieobliczalnego pod kątem hollywoodzkiego kina klasy B, to ok - film nie wypada najgorzej. Mam jednak wrażenie, że ambicje Borte'a były trochę wyższe. W swoim filmie pod kołderką wszystkich wymyślnych mordów i pościgów chciał zawrzeć społeczny komentarz. Niestety plan nie powiódł się sukcesem.

Jeśli Nieobliczalny jest pierwszą hollywoodzką próbą mającą na celu przyciągnięcie widzów z powrotem do kin, to trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że doświadczyliśmy falstartu. Produkcja Borte'a to nazbyt efekciarskie kino, które momentami nie szanuje inteligencji widza. Oczywiście nie można traktować go jako totalnego paździerza, ponieważ fani mocnych scen czy pościgów będą w pewien sposób usatysfakcjonowani. Nieobliczalny to do bólu przeciętne hollywoodzkie filmidło, o którym za kilka tygodni nikt nie będzie pamiętał.