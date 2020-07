Cukier nie chrzęści za zębami, błyszczyku nie jest za dużo, ale pomysłów na opowiedzenie wyróżniającej się historii o inicjacjach też nie. 3

Dostajemy kolejną historię o pierwszych miłościach, poważnych wątpliwościach i decyzjach oraz nowy etapach w życiu młodych ludzi. The Kissing Booth 2 jest to bardzo nieinwazyjny film w stylu High School bez musical, napisany według gotowego szablonu, wtórny, a problemy ważą tu tyle co wata cukrowa. Jednak filmowi trzeba zwrócić, że w tej lekkiej historii jest żywiołowy, cukier nie chrzęści widzowi za zębami. To są słodycze z taką lekko symulowaną goryczką, ale zapakowane w ten sam papierek co wiele filmów próbujących opowiedzieć historię w narracjach najntisowych, jednak z emotikonamki, zamiast żywych emocji.

Kolejna część przygód naszej odważnej i dziarskiej Elle Evans zaczyna się od momentu rozpoczęcia pierwszego dnia ostatniego roku szkolnego wierząc w udany związek na odległość wraz ze swoja miłością nie tylko wakacyjną Noahem. Przed dnią rollerstocer emocji. Od nowego chłopaka w szkole, który namiesza w jej życiu, po trudy utrzymania przyjaźni od zawsze wydawało się na zawsze z Lee, jednocześnie w rozkroku podjęcia decyzji o ciągu dalszym w swoim życiu. Czy inwestować w życie w mieście, w którym jej miłość jej życia, czy może jednak już nią nie jest albo ona dla niego nie?

The Kissing Booth 2 to kliszowa historia dla nastolatków, którą dzielą mile od przwrotnego i inteligentnego coming of age, ale też nie nadwyręża naszej cierpliwości. Jest poprawnie napisany, są wszystkie elementy potrzebne, by zabawiać widza raz skuteczniej, raz mniej. Nie jest to odchaczona robota, a średnio skonstruowana podążająca świadomie w pewnym kierunku opowiastka. Niestety jednak plusz i delikatność tego opowiadania sprawia, że jego wiarygodność, nawet minimalna wymagana, niespecjalnie jest oduczuwalna. Oglądamy wyobrażenie o życiu bardziej, niż życie. Nie czujemy, że bohaterowie są z krwi i kości. Jedyne co wybrzmiewa tutaj z imeptem i realnością to magentyzująca przyjaźni pomiędzy głównymi bohaterami. Zaczyna się naprawdę obiecująco, figlarnie i satyrycznie. Jednak im dalej w film tym więcej infantylności i zabiegów bardzo deprecjonujących temat i nasze zaangażowanie naprawdę jest bardzo umiarkowane, delikatnie rzecz ujmując. Film nie jest spięty, nie ma za wiele ambicji, nie oszukuje nas i nie przerysowuje historii, ale też nie ma czym zwrócić na siebie uwagę.

The Kissing Booth 2 to kino bardzo przezroczysto mimo wigoru duetu głównych bohaterów. Przepada wśród powtarzalności i swojej stereotypowej narracji. Za dużo podglądania, za mało reżyserskiej odwagi. Nie ma tutaj za wiele błyszczyku, ale też i pomysłu.