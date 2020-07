Wszędzie dobrze, ale w domu... najgorzej. Bez szantażu emocjonalnego, ale również wnikliwości i adekwatnej złożoności do problemów i dylematów uchodźców. 6

Dom, to miejsce, które powinno być przez każdego konotowane z poczuciem bezpieczeństwem, budującym naszą tożsamość. Niestety w świecie, w którym nigdy nie było przerwy, oddechu od wojny i konfliktów zbrojnych oraz kulturach pełnych opresji, gdzie prawa człowieka zostają łamane, są ludzie i to w liczbie bardzo mnogiej, którzy wiedzą, że wszędzie dobrze, ale w domu…. najgorzej. Bezpaństwowcy z perspektyw kilku osób będących na różnych stanowiskach w zaangażowanym społecznie dramacie prowadzi intrygujące opowiadanie, nie trzepocząc rzęsami, a bez mrugania przyglądając się problemowi uchodźców, którzy uciekają skutecznie od śmierci… ale do więzienia, za chęć życia w wolnym kraju. Z zamknięcia do zamknięcia, tylko na lepszych warunkach bytowania. Bez niepotrzebnej wzniosłości opiera się na prawdziwej historii, nachylając się nad złożonością problemu. Chwilami z chaosem chce poruszyć jednocześnie zbyt wiele tematów przez co wychodzi za mało wnikliwie i z oczywistościami narracyjnymi. Jest to jednak solidna historia nie wyzyskująca niczyich uczuć, a bardzo rzetelnie i realistycznie pokazująca irracjonalny sprzeciw wobec zrozumienia naszej zależności od siebie nawzajem i tej sieci oplatającej całą planetę, która przez wiele czynników tylko postępuje, a granice są coraz bardziej umowne.

Serial jest poprowadzony spojrzeniem czterech osób będących w różnej sytuacji i w różnym położeniu, ale połączonych aresztem imigracyjnym w Australii. Wyruszamy w podróż, a właściwie uciekamy do potencjalnej ziemi obiecanej wraz z afgańską rodziną. Po pewnych powikłaniach trafiają do ośrodka, w którym mają oczekiwać na wizę. Do tego samego miejsca trafia również kobieta, która pragnie wydostać się z kokonów swoich lęków i braku samoakceptacji. Została otumaniona i wykorzystana przez sektę rozprawiającą o pozytywnych wibracjach i wewnętrznej przemianie. Poprzez nieustanne uciekanie od siebie, od toksycznej relacji z rodziną, sytuacja dociera do ekstremum i nie tylko poprzez trafienie do ośrodka, ale też w znaczeniu metaforycznym staje się apatrydą - tożsamościowo. Jeszcze inaczej widzimy rzeczywistość i kulisy ośrodka dla imigrantów dzięki postaci strażnika, który zdecydował się na tę pracę z powodów zarobkowych i podniesienia standardu życia swojej szczęśliwej i licznej rodziny. Do tego jest jeszcze nowa dyrektorka ośrodka, która zajmuje miejsce po poprzedniczce i poślubiła pracę oraz regulaminy.

Bezpaństwowcy to serial, który zastosował dobrą strategię do stworzenia panoramy wydarzeń jakie miały miejsce naprawdę w jednym z ośrodków imigracyjnych w Australii. Kilka perspektyw pokazuje nam różne dylematy moralne i złożoność problematyki państwa opiekuńczego, a jednocześnie może odbierającego prywatność. Stykających się ze sobą kompletnie innych kultur i braku porozumienia. Dbania o swój kraj i mieszkańców, a jednocześnie o nowo przybyłych. Zimną i bezwzględną biurokracją, a jednostkowym podejściem. Film dosyć zgrabnie przemyka pomiędzy perspektywą osobistą indywidualnych rozczarowań, przedmiotowego traktowania „obcych”, a niewydolnością systemu i brakiem rozwiązań, które nie doprowadzały, by do sytuacji, gdzie ludzie żyją latami w zamknięciu i daleko w tej egzystencji do normalności. Amplituda emocji jest ciekawie zarysowana, a konflikty pojawiające się na różnych poziomach wygrane dosyć naturalnie.

Czasami jednak takie przeskakiwanie z jednego pola na drugie historii postaci sprawia, że nie ma czasu na pogłębienie problemu traktowania uchodźców i deficytu człowieka w człowieku oraz, jak uchodzi humanizm, równość oraz wartości, kiedy ludzie doświadczają niecodzienności codziennie. Dotyczy to i „pilnowanych” i pilnujących. Czy to jest jeszcze dom tymczasowym, czy już areszt? Czy strażnicy kontrolują jeszcze sytuacje, czy już nadużywają i wartościują? Te pytania są rzucane na szybko, rozdrabniają się, ale nie na korzyść większego skupienia tylko dodawania kolejnych postaci i wątków. Bycie niemalże całą dobę w obozie daje ciekawe u widza uczucie zaangażowania, duszności i klaustrofobii i nawet intrygująco chce się to porównać do Stanfordzkiego eksperymentu więziennego. Ktoś musi być winny, ale wszyscy cierpią - w różnym znaczeniu tego słowa. To sytuacja, która nieodwracalnie wpływa na psychikę każdego bohatera.

W Bezpaństwowcach również brakuje jednak ostrości w tej krytyce metod działania ośrodka, mimo że film chcąc oddać głos każdej ze stron (pytanie o to czemu nie stoją wszyscy po jednej - czyli prawa do wolności) jest zbyt zachowawczy i jednak udelikatnia spojrzenie, konsekwencje, wchodzi do obozu, ale do niczyjej głowy skutecznie, by odsłonić wszystkie rany uchodźców, które te miejsce posypuje solą lub tylko opatruje.... a miało uleczyć.

Ten serial ma dużą wartość społeczną, mniej artystyczną. Zdecydowanie ładunek emocjonalny jest obecny oraz koronkowość opowiadania. Brakuje mu jednak tego wykrzyknika i chwilami, jak gdyby boi się zajrzeć dalej albo powiedzieć więcej i ambitniej psychologicznie. Jednak, w tak wielowarstwowym problemie podjętym w tej historii udaje mu się, nie zawsze, ale nie stosować kliszowych praktyki rozniecania jednoznacznych, wykalkulowanych emocji w widzu. Porządna publikacja w nietabloidowej gazecie, która chciała być jednak bardziej poruszająca, wyrazista filmowo, dotkliwa i wwiercić się mocniej.