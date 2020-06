Nieskuteczne przeszczepienie energii i fascynacji jogą, ale sprawne pokazanie jej egalitarność, globalnej skuteczności. Dokument mało autorski i energetyzujący. 4

Powitanie słońca jest dokumentem boleśnie poprawnym i niestety kompletnie nieumiejącym przeszczepić na widza swojej fascynacji jogą i wszystkim co z nią związane. Zgrabnie pokazuje jej siłę, daleko wykraczającą poza zestaw ćwiczeń, a będącą ponad wszelkimi kulturami i religiami, integrującą wewnętrznie człowieka, ale i zewnętrznie z innym człowiekiem i światem. Trochę jednak jest to niezobowiązująca letnia wycieczka po świecie, wymienianie zalet i przykładów bez igry i wigoru. Słońce z małą dawką witaminy D.

Siła jogi przez pryzmat osoby, która doświadczyła jej nieograniczonych możliwości osobiście. Reżyser filmu Stephane Haskell był w ciężkiej sytuacji fizycznej i joga go, wręcz uratowała. Chciał pokazać w całej okazałości jej fenomen. Dlatego nie ogranicza tego doświadczenia do swojej osoby, a przemierzamy razem z nim różne miejsca w sensie geograficznym, ale również kulturowym i społecznym. Joga jest ponad jakimikolwiek podziałami, niezarezerwowana dla nikogo. Jej skuteczność i moc działania na umysł i ciało jest całkowicie egalitarna i to udowadnia nam reżyser odwiedzając dzieci, które ćwiczą jogę we francuskiej szkole, a za chwilę znajdujemy się w zakładzie karnym San Quentin. Joga zachwyca i sprzyja globalnie, bo pojawia się wśród ortodoksyjnych Żydów, gdzie zdecydowanie nie jest to wpisane w ich religię albo u Masajów, gdzie jest zupełnie odwrotnie. Joga u nich jest tradycją od wielu pokoleń, ich codziennym rytuałem. Ta podróż po świecie pokaże uniwersalność jogi.

Powitanie słońca jest zrobione porządnie, ale od linijki, nieznośnie zwyczajnie, a My nie czujemy żadnej ekscytacji. Co jest paradoksem i dużą nieskutecznością twórczą, ponieważ element wyjątkowości zjawiska, o którym artysta opowiada jest tematem wiodącym, ale kompletnie nas nieuwodzącym. Duża dawka informacyjna, lekcja odrobiona i pogłębiona, ale nieniosąca ze sobą szczególnych emocji. Rozmowy z ludźmi spontaniczne, ale takie niedodające dodatkowego wymiaru otumanienia fenomenem jogi, więc główne i najważniejsze założenie niespecjalnie wychodzi. Na dodatek ta kontaktowość między ludźmi i zbiorowe przeżywanie pewnych doświadczeń nie jest pokazane z charakterem. Jest przezroczyste. Jak gdyby autor wierzył w jogę jako samograj dla dokumentu, ale udowodnienie, w jak wielu miejscach mówi się codziennie „Namaste” nie idzie w parze z jakąś ciekawą optyką. To takie odrobienie lekcji z dokumentalistyki na poziomie podstawowym.

Powitanie słońca spełnia się jako świadectwo wyjątkowości jogi. Jednak nie gimnastykuje się i nie wygina, jak jej bohaterowie w formie przedstawienia, autorskości i jest dokumentalnie proste oraz nijakie. Kto kocha jogę nie przestanie po tym dokumencie, ale ten kto chciał jakiegoś przepływu energii, strzelenia prądem, nie poczuje nic specjalnego.