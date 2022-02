Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

To film, który może dzielić widzów na tych kochających i nienawidzących ten obraz. To bardzo specyficzny obraz, gdzie spotykasz się z surrealistycznymi scenami. Do tego dochodzi spora dawka humoru. Historia opowiada o dość nietypowej sytuacji. Główny bohater pomimo tego, że jego serce stoi... żyje dalej. Twórcy posuwają się tutaj do pewnego rodzaju metafory, pokazującej jak łatwo można zagalopować się w życiu i samodzielnie zapędzić w ślepą ucieczkę. Bardzo często dochodzi do takiego punktu, w którym nie wiadomo na, ile się żyje.

Początek świata (2020) - Karin Viard

Film opowiada o mężczyźnie, który żyje. Co w tym niezwykłego? Jego serce nie pracuje, nie ma tętna, ale jednak może normalnie funkcjonować. Wkrótce szuka pomocy u Margaux potrafiącej wyjaśniać paranormalne zjawiska. Ponoć ma to związek z jego matką, z którą stracił kontakt kilka ładnych lat temu. W rozwikłaniu całej zagadki pomaga mu jego żona oraz przyjaciel. Razem próbują zrozumieć całe zajście oraz wykonać zadanie, jakie postawiła przed nimi Margaux. To jedyna szansa na przywrócenie pracy serca — inaczej za 3 dni spotka go śmierć. Dlatego stawka jest bardzo wysoka i nie można zwlekać. Postacie robią co w ich mocy, aby udało im się rozwiązać zagadkę niebijącego serca.

Główny bohater jest postacią, która do tej pory zmaga się z wieloma demonami z przeszłości. Poniekąd właśnie to staje się przyczyną jego aktualnego stanu oraz sprawy "sercowej". W filmie można zobaczyć bardzo dokładną analizę psychologiczną głównego bohatera. Widoczna jest jego przeszłość oraz teraźniejszość. Bardzo łatwo można wywnioskować, do jakich skutków oraz rezultatów prowadzi postępowanie, oraz decyduje, jakie podjął Jean-Louis. Większość z nich były stosunkowo trudne i złożone, dlatego rozpoznanie ich słuszności było dodatkowo skomplikowane. W ten sposób film pozwala na to, aby widz zadał sobie bardzo ważne pytania oraz sam przemyślał swoje postępowanie — wraz z zastanowieniem się dokąd się zmierza.

Początek świata (2020) - Vincent Macaigne

Ścieżka dźwiękowa, jaka pojawia się w filmie, jest stosunkowo ciekawa. Dominują tutaj głównie kompozycje instrumentów klasycznych. Główny bohater gra na pianinie. Jednak w pewnym momencie przestaje na, co nalega jego żona. Wtedy wybiera się na spacer i nagle pojawia się ta sama melodia w tle. To bardzo ciekawy zabieg prowadzący do ciekawego efektu. Jest on stosunkowo często stosowany w dramatach, więc nie jest to niczym odkrywczym. Jednak stanowi ciekawe przedłużenie chwili oraz przemyśleń, jakie posiada bohater. Dzięki dobrze dobranym utworom widz bardziej wchodzi w film oraz poruszane problemy.

Podejście do filmu może być różne. Surrealistyczne obraz zawsze dzielą publiczność na pół. Mało kiedy większość osób ma połowiczne podejście do oceny filmu. Wiele scen w Początku świata ma wygląda bardzo specyficznie, a co za tym idzie, budzi tak szerokie dyskusje — o ich sensie, słuszności oraz innych kwestiach. Twórcy pokusili się również o kilka ciekawych scen i montowań. Przykładem jest omawiana już gra na pianinie i wpuszczenie melodii granej przez postać w tło akcji. Pozytywem filmu jest również kilka pytań, które widz może zadać sobie podczas oglądania. Głównie dotyczy to życia oraz wyborów, jakie się podejmuje.