Co usłyszelibyśmy, gdyby w grupie przyjaciół każdy zaczął na głos wypowiadać swoje najskrytsze myśli? Możemy się temu przyjrzeć w fińskim komediodramacie Jenni Toivoniemi „W co grają ludzie” 6

Grupa przyjaciół postanawia zrobić niespodziankę Mitzi, która obchodzi właśnie urodziny. Wypite ilości alkoholu sprzyjają oddawaniu się wspomnieniom i dawaniu upustu emocjom, które przez lata narastają miedzy bohaterami. Impreza wymyka się spod kontroli, skrywane latami uczucia wybuchają ze zdwojoną siłą, co sprawia, że są zmuszeni przewartościować dotychczasowe wybory i zastanowić się nad własnym życiem.

W co grają bohaterowie, dlaczego podejmują takie, a nie inne decyzje, czego żałują, co ukrywają i do czego dążą? To tylko część pytań, na które próbuje odpowiedzieć film, jednocześnie unikając łatwych rozwiązań, a może wręcz szukając tych najbardziej skomplikowanych. Porównywany jest do takich obrazów, jak Niewinne kłamstewka czy Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, mamy tu zarówno rozbiegane ujęcia kamery w scenach z alkoholem w tle, pijackie przyśpiewki szwedzkie i fińskie, jak i zdjęcia fińskich stug oraz piękne krajobrazy podczas białych nocy (autorstwa Jarmo Kiuru).

Jenni Toivoniemi, reżyserka i scenarzystka filmu, dla której jest to pełnometrażowy debiut, traktuje wszystkich swoich bohaterów na równi - w zasadzie nie ma postaci mniej lub bardziej ważnych dla całej opowieści, stanowią jako grupa pewną całość, a każdy z nich ma swoją historię. Jest Mitzi (Emmi Parviainen), która właśnie się rozwodzi i przechodzi kryzys, lekkoduszny Härde (Eero Milonoff), nostalgiczny Juhanna (Samuli Niittymäki) wraz z cichą partnerką Ullą (Paula Vesala), Veronika (Laura Birn), która wkrótce ma się przeprowadzić do Sztokholmu z nowym partnerem - szwedzkim gwiazdorem (Christian Hillborg), oraz młodsze rodzeństwo dwójki bohaterów - Natali (Iida-Maria Heinonen) i Janne (Paavo Kinnunen).

W co grają ludzie to słodko-gorzka komedia o dorosłości, satyra na temat życia współczesnych trzydziestoparolatków oraz zderzenia dawnych marzeń czy oczekiwań z rzeczywistością. Skłania do przyjrzeniu się bliżej własnym emocjom oraz do refleksji nad naszą historią i podjętymi w życiu decyzjami. Mimo pewnych różnic kulturowych, stanowi uniwersalną opowieść o uczuciach, relacjach i życiowych wyborach.