Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Śmiech to zdrowie, a Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4 już kilka razy zapewniał niezłą rozrywkę. Projektowanie kolejnych odsłon jest bardzo trudne — sami odbiorcy są zazwyczaj bardzo krytycznie nastawieni do podobnych projektów filmowych. Jest to stosunkowo łatwy pomysł — wykorzystać to, co już jest sprawdzone, znane i lubiane. Oczywiście można powielać ten sukces — w końcu nie ma rzeczy niemożliwych. Jednak to jest oczywiście wyzwanie. Drogi są dwie — albo się sprosta, albo przepadnie.

Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4 (2021) - Nikodem Rozbicki, Katarzyna Łaniewska, Grażyna Błęcka-Kolska, Zdzisław Wardejn, Aleksandra Hamkało

Jakie słowo kojarzy Ci się z Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4? Przede wszystkim może to być “kicz”. W czwartej odsłonie jest go naprawdę bardzo dużo — aż się ulewa po bokach. Twórcy szukają w tym sposobu na przedstawienie wielu karykatur, które pojawiają się w Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4. Wiele osób miało dość pozytywne nastawienie do tego filmu, pomimo tego, że faktycznie był reklamowany dość słabym trailerem.

To do czego można być zgodnym to na pewno poziom filmu — w sensie wymogów. Można śmiało oglądać wtedy, kiedy nie ma się kompletnie siły na myślenie, ponieważ tego obraz od widza nie wymaga. To propozycja “aby coś zobaczyć” i spędzić w ten sposób czas, kiedy spać jeszcze szkoda iść, jednak fajnie byłoby cokolwiek zrobić.

Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4 (2021) - Marian Opania, Dorota Stalińska, Maciej Zakościelny, Katarzyna Skrzynecka, Zdzisław Wardejn

Wielu aktorów pojawia się tutaj tylko dlatego, że byli w poprzednich częściach. W ten sposób twórcy chcieliby zapewnić pewną ciągłość w stosunku do poprzednich odcinków. Jednak niestety jest to robione bez pomysłu i przemyślenia całej strategii. Widać sporo podrygów i potencjału w scenach, jednak niestety brakuje tutaj sensu całego humoru. Jest to po prostu komedia, która niczego nie wymaga od widza.

Pomiędzy parami nie widać wielkiej chemii. To miłość, która wygląda bardzo sztucznie na ekranie, a jest ona dość ważna w przypadku Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4 oraz wszystkich poprzednich części serialu. To, co widzi się na ekranie, trudno nazwać nawet zauroczeniem.

Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4 (2021) - Nikodem Rozbicki, Aleksandra Hamkało, Ewa Kasprzyk

Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4 to kolejne powielenie polskiego kina, które ma duże aspiracje, jednak z wykończeniem już jest niestety dużo trudniej. W filmie pojawiają się znane nazwiska, ale to jednak za mało, aby samymi znanymi twarzami zrobić dobre kino. Zdecydowanie musi iść za tym pomysł oraz praca. Niestety w przypadku Koniec świata, czyli Kogel-mogel 4 stosunkowo trudno o tym rozmawiać.