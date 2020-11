Zachwyt kobiecym ciałem, nie znaczy że staje się ono towarem. Rozgrzana kontemplacja o sztuce przyjemności i erotyce - nie piekle pornografii. Król też jest nagi... i nie chce być żadnym królem. 8

Zachwyt kobiecym ciałem, nie znaczy że staje się ono towarem. To clue dokumentu o Helmucie Newtonie. Człowieku, który dla jednych był genialnym wizjonerem bez ustępstw, dla drugich po prostu kontrowersyjnym mizoginem. Właśnie kompletnie nie w taki sposób jest poprowadzony, a raczej dłubie, w tym często, tak prostolinijnym etykietowaniu fotografa Helmuta Newtona dokument Helmut Newton: Piękno i bestia. . Bez taniej sensacji, z ogromną ilością materiału, najwięcej mówią bohaterki jego kultowych zdjęć, które kiedyś zostały na nich unieruchomione, ale nie uprzedmiotowione. Dokument nie jest jednoznacznym zachwytem ani próbą zdemaskowania seksisty, czy dominatora, a stworzeniem ruchomego dokumentu o nieruchomych obrazach, czyli fotografiach. Kiedy glam łączy się z dodatkowym kontekstem do analizy. O wolności cielesności i dostępie do piękna zewnętrznego oraz o spojrzeniu, interpretacji i wiecznym ryzyku podejmowanym przez autora. Nie być byle jakim i walczyć z konwenansami, to wypowiedzieć wojnę wielu i raz na zawsze pożegnać się ze spokojem w życiu.

Helmut Newton dla jednych zatrzymywał piękno, krytykował naszą percepcją albo proponował inne spojrzenie, dla drugich rozbierał kobiety dla własnej uciechy, popularności i nie potrafił przekazać niczego niedosłownie. Mamy tutaj w pierwszym rzędzie perspektywę kobiet, które były portretowane kiedyś, teraz one portretują jego - bez beatyfikacji, stawiania pomników, ale częściej mówiące o pracy z Helmutem jako sile wyzwalającej, niż je tłumiącej. Najmniej mówi tutaj sam Newton, a jak mówi to w formie nagrań, gdzie wyczerpująco pokazuje się jego inspiracje, nawiązania do podglądania sztuki jego czasów, dystansu do rzeczywistości, kiedy żyjesz w czasach II Wojny Światowej. Dokument o nim, zwiedzanie jego świata, nie jest napastliwym obnażeniem jego, a inteligentnym i żywiołowym skonfrontowaniem się z intencjami i potwierdzeniem, że cała sztuka jest erotyczna.

Dokument Helmut Newton: Piękno i bestia doskonale pokazuje, że kobieta może być jednocześnie i piękną i bestią, jak i postać tytułowa. To nie jest dokument zarezerwowany wyłącznie dla diagnozy o nim. Jego modelki - nagie są silne, ponieważ zarządzają swoją cielesnością, przesuwają granicę obyczajów, nie wpisują się do narzuconej z góry narracji pruderii sprzed wielu lat, myśli, która wcale tak wiele się nie zmieniła i nie uważają oraz podkreślają, że ciało nie zastępuje umysłu. To postaci, które nie wpadły w sidła kanonów. Nasze bohaterki od, dla wielu rozkrzyczanej modelki i piosenkarki Greace Jones, po elegancką i często odbieraną jako dominującą aktorkę Catherine Deneuve dając świadectwa spotkań z Helmutem Newtonem poprzez opisywanie swoich odczuć i doświadczeń, pokazują jak wspólnie z nim stawały naprzeciw odsyłania wszystkiego co jest bardziej bezpośrednie albo po prostu prowokuje do opuszczenia strefy komfortu, a tak przecież ludzkie, do piekła pornografii.

Mamy piękną ekspresję uwiecznionych bohaterek. Doświadczamy na ekranie szczerej, gorącej, z odniesieniami do motywów w sztuce, ale bez suchego wykładu z pokazem slajdów, kontemplacji nad nie tym, jak fotografie Helmuta Newtona odbierać, tylko jaki był ich odbiór wtedy, a teraz. To rozgrzana i z dystansem koherentnym z charakterem fotografa genezą uprzedzeń i zachwytów, dodawaniem znaczeń w fotografii, tak nastawionej od zawsze na to, by wyglądało, a nie się jeszcze wypowiadało. Mnóstwo fotografii, mniej samego autora. Piękna, kompletnie bez peanu na czyjąś cześć, chyba że pojęcia piękna, nie w stronę bohatera dokumentu również i zaduma nad erotyką i perwersją, oraz smutnym spostrzeżeniem, jak często owe pojęcia stają się synonimami.

Helmut: Piękno i bestia, to pokazanie złożoności żywiołów w charakterny sposób bez uprzedzeń bądź tez. Żadnego śledztwa bohatera. Ciężko przyłapać kogoś, tak bezpośredniego na czymś. O sztuce przyjemności, o przyjemności, a nie tyko potwierdzenia wielkiego talentu, z doświadczania sztuki, bez grzeszności, bez grzeczności.