Dokument, którego adresatem będzie ktoś więcej prócz entuzjastów stricte tematu i będzie umiał wyjść od postaci i rozgałęzić się podejmując polemikę oraz większą refleksję to… przykładem niestety nie jest Anelka: Piłkarz niezrozumiany. To nie jest zarzut, ale zwrócenie uwagi, że tytuł skupia się na pokazaniu pewnego dualizmu postaci dla wielu z wielokropkiem w karierze i proponuje pewne prowadzenie dochodzenia, by obnażyć pole minowe, jakim jest kariera piłkarska oraz, jak szczerość może odwrócić się przeciwko nadawcy. Jednak to w dużym stopniu tytuł, który tak jak pokazuje negatywnie fenomen i siłę nagłówków w gazetach, tak chwilami sam jest sensacyjny i trochę newsroomowy. Na dodatek sporo podjętych tu tematów to truizmy, o których już słyszeliśmy w innych dokumentach.

Anelka to też człowiek. Obecnie wycofany, z daleka od kociołka piłkarskiego, medialnego, całego tego gulaszu karierowiczów. Oprowadza nas w towarzystwie osób ze środowiska - piłkarzy, trenerów, dziennikarzy po swojej karierze piłkarskiej zbliżając nas do siebie… jako byłego zawodnika. Budujemy dzięki temu dokumentowi jakiś rysopis jego postaci, gdzie wcześniej dla wielu pewne kreski były niejasne i niejednoznaczne. Bez kupczenia prywatnością widzimy piłkarza ze skomplikowanym charakterem, pewnego siebie, nieidącego nie kompromisy, ale w dużej mierze zdemolowanym wizerunkiem przez tytuły z gazet. Sam wie, że dużo nie rozumiał zaczynając karierę w wieku lat 18 na tak wielką skalę i po drodze popełnił błędy, jednak uczył się na oczach wielu milionów, co niczego nie ułatwia… ale pokazuje się też perspektywę jego niezrozumiałego, przez wielu łatwo zaksięgowanego. W tej rzeczywistości nie ma humanizmu.

Problemem dokumentu Anelka: Człowiek niezrozumiany jest niezrozumienie pewnych chaotycznych zabiegów jakie mają miejsce na ekranie. Solidnej dawki nagrań archiwalnych i murawy w dokumencie nie brakuje, co doskonale punktuje. Jednak, jak przechodzimy do gadających głów, to czujemy, że są to emocje i wypowiedzi trochę nadmiernie kontrolowane. Prócz porządku technicznego związanego z kolejnymi etapami kariery Anelki rozprężenie następuje na poziomie tezy, ponieważ autokrytyka jest tutaj zbyt wypastowana, taka elegancka i mocno wykoncypowana. Wszyscy mówią o charakterze piłkarza jako jego zaletach, ale jednocześnie trudności w świecie takiego paktu podpisywanego z oczami milionów ludzi. Mało jest tutaj kontrapunktów, które by poddały pod wątpliwość pewne odruchy i zachowania piłkarza albo nad nimi się zastanowiły.

Nie jest to zdecydowanie aż pean na jego cześć, ale solidna robota wiele demaskująca. Jednak brakuje równowagi w tym dokumencie. Anelka: Piłkarz niezrozumiany przykleja się do kilku tematów, tylko żadnego nie wyczerpuje z cierpliwością i uwagą. Być sportowcem, fenomenem w tak młodym wieku i dalej zostać człowiekiem. Hasła z okładek magazynów jako determinant kariery przez lata, prawda jako rzecz nie najwyższej rangi - to są trochę komunały, które już były podejmowane z większą werwą.

Anelka: Piłkarz niezrozumiany to historia, która powinna elektryzować, a nie umie tego osiągnąć. Intrygująco pokazuje pewną niepopularną postawę piłkarską i jej konsekwencje. Jednak to przede wszystkim materiał, który uzupełnia pewne luki dla osób bardzo blisko związanych ze sportem i dla nich też będzie smakowitym kąskiem. Dla reszty będzie dosyć przezroczysty i nie wygeneruje zbyt wielu emocji. Ta zagadka nie jest tak intrygująca, jak jest o sobie w dokumencie przekonana.