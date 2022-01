Sequel nie jest przeze mnie odbierany w aż tak krytyczny sposób, ponieważ z racji jakiejś sympatii do tych postaci, przymrużam oczy i nie nazywam tego filmu całkowitym gniotem. 3

Polską komedię romantyczną powinniśmy traktować, jako zupełnie oddzielny gatunek. Zazwyczaj są to twory filmopodobne, których oglądanie sprawia ból. Zdarzają się jednak takie tytuły, które w owym gatunku nie są aż tak złe, jakby można było się tego spodziewać. Przykładem takiego stanu rzeczy jest właśnie 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach, czyli kontynuacja hitu z 2016 roku.

8 rzeczy, których nie wiecie o facetach (2020) - Maciej Zakościelny

Bohaterowie, których poznaliśmy przed kilkoma laty w filmie 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach dalej toczą swoje zwariowane perypetie. Kordian dalej przyjaźni się z "Rickym" Poprawą, który przechodzi kryzys twórczy. Pojawienie się na drodze obu panów sympatycznej "Pestki", na co dzień jeżdżącej taryfą, bardzo mocno namiesza w ich dotychczasowym życiu. Basia i Tomek spodziewają się bliźniaków, co dla kochającego zabawę i ciągłą adrenalinę młodego mężczyzny, nie będzie łatwym wyzwaniem, natomiast Jarosław Purchała musi uporać się z perspektywą bycia samotnym ojcem dla syna jego ukochanej Julii, która zmarła wskutek nagłej choroby - nie pomaga fakt, że nadal jest celem byłego męża i biologicznego ojca chłopca, mającego problemy z agresją, Stefana. A Filip? Filip ponownie stracił kasę.

Żebyśmy dobrze się zrozumieli - mój całkiem pozytywny wstęp nie oznacza wcale, że 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach jest filmem udanym. Produkcja w reżyserii Sylwestra Jakimowa nie wypada po prostu tak źle w kontekście zestawienia jej z innymi przedstawicielami gatunku "polska komedia romantyczna". To nadal kino pełne scenariuszowych głupot, gdzie zachowania bohaterów mają się nijak do rzeczywistości. No bo, jak inaczej można nazwać sanitariuszy pracujących w ośrodku psychiatrycznym, którzy zostają zwolnieni dyscyplinarnie, aby za chwilę otrzymać pracę w szpitalu miejskim bez żadnych większych kompetencji - wszak duet, o którym piszę wysyła pacjenta skierowanego do laryngologa... na kolonoskopię.

8 rzeczy, których nie wiecie o facetach (2020) - Alicja Bachleda-Curuś

Niezły żart, prawda? Inny przykład? Proszę bardzo. Skazaniec napada w więzieniu księdza, kradnie jego odzienie i w ten sposób ucieka z zakładu karnego na mecz syna. Czy policja lub inne służby zaczynają jakąś akcję mającą na celu zatrzymanie uciekiniera? Pozwolę sobie zacytować w tym momencie youtube'owego klasyka: "A komu to potrzebne, a dlaczego?". Tego typu głupot w scenariuszu filmu Jakimowa znajdziemy jeszcze kilka, jednak nie mam zamiaru ich wszystkich wymieniać. Zostawię coś dla Was, niech twórcy Was zaskoczą.

8 rzeczy, których nie wiecie o facetach pomimo kuriozalnych momentów mają w sobie coś uroczego, co sprawia, że odbieram tę produkcję, jako polski, romantyczny guilty pleasure. Poprzednia część była zdecydowanie lepszym filmem na poziomie samego scenariusza, więc samo polubienie postaci przyszło mi dużo łatwiej. Możliwe, że sequel nie jest przeze mnie odbierany w aż tak krytyczny sposób, ponieważ z racji jakiejś sympatii do tych postaci, przymrużam oczy i nie nazywam tego filmu całkowitym gniotem.