Co by było, gdyby „Szklana pułapka” była slasherem, a bohaterowi groziła grupa kanibali? 7

Rex (Ben O’Toole) jest świadkiem napadu na bank, sytuacja wymyka się nieco spod kontroli, w związku z czym sam trafia do więzienia. Już w czasie odsiadki, strzela rurką ze śliną w mapę świata i podejmuje decyzję o przeprowadzce do Finlandii, z nadzieją na spokojne życie w nowej ojczyźnie. Pech sprawia, że zostaje porwany na lotnisku i trafia do rodziny kanibali.

Bloody Hell (2020) - Ben O'Toole

Ale miazga! łudząco przypomina Szklaną pułapkę z domieszką slashera, a sam Ben O’Toole w tym filmie przywodzi na myśl Bruce’a Willisa z młodych lat. Miałam również skojarzenie z pokręconą komedią amerykańską Dana Aykroyda z lat 90. Same kłopoty z Demi Moore i Chevy Chasem, gdzie niczego nieświadomi bohaterowie przez splot niefortunnych zdarzeń też lądują u dziwacznej rodzinki.

Film Alistera Griersona (Sanctum, Tiger) to wybuchowa mieszanka horroru, komedii i fantasy, w której mamy wrażenie, że wszyscy twórcy i aktorzy się dobrze bawią. Caroline Craig w roli matki rodziny kanibali, Meg Fraser w roli pięknej, młodej córki Alii, podchodzą do swoich kreacji z dużym poczuciem humoru. Podobnie Ben O'Toole, traktując swoją rolę nieco z przymróżeniem oka, świetnie oddaje mężczyznę, który próbując rozprawić się z nieciekawą przeszłością, trafia w jeszcze gorsze tarapaty. Udanym zabiegiem było również „zduplikowanie” Rexa do jego głównego oblicza oraz wewnętrznego alter ego, przez co postać jest dużo bardziej dynamiczna.

Nie znajdziemy jednak, pomimo sposobu zarysowania głónego bohatera, tu żadnych refleksji na temat życia – te, które usłyszymy, są raczej żartobliwe, a druga postać bohatera często robi to, czego on sam w danej chwili nie może. Szalona akcja, groteskowa muzyka Briana Cachii, która od razu pokazuje nam jaka scena zaraz nadejdzie, a do tego kilka mocno krwawych scen – Ale miazga! to dobra zabawa zarówno dla fanów kina akcji, horrorów, jak i fantasy.