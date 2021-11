Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Niezwykła historia o miłości dziecka do matki, w której śmierć może zabrać wszystko. 8

Co przyciąga widzów do Water mana? Przede wszystkim to tajemnica, którą autorzy skrupulatnie wykorzystują podczas realizacji swojego obrazu. To historia opowiadająca o Gunnerze oraz jego matce. Sytuacja nie jest łatwa, ponieważ rodzicielka zachorowała na śmiertelną chorobę. Jest to moment, który mocno skłania do refleksji, a dla bohaterów zaczyna bardzo szybko wydawać się, że doświadczają właśnie największej tragedii w życiu. Jednak co to byłby za film, gdyby nawet ze szponów śmierci nie znalazłoby się wyjście i rozwiązanie całego dramatu?

Bardzo szybko bohaterowie dowiadują się o niejakim - a nawet tytułowym - Water Manie. Ponoć legendy i pogłoski głoszą, że posiada moc wiecznego życia. Niewiele myśląc Gunner i jego przyjaciółka, decydują się na wyprawę w poszukiwaniu Water Mana. Nie jest to żaden przyjemny spacerek, ponieważ po drodze pojawiają się zagrożenia. Ogromna wiara w możliwość znalezienia mistycznej postaci jest duża, a co za tym idzie, ogromna determinacja powoduje, że pokonywanie kolejnych etapów wędrówki jest możliwe. W końcu stawka jest bardzo duża, ponieważ mowa tutaj o życiu matki Gunnera.

Autorzy chcieli pokazać również dużą zaradność dzieci. Gunner i Amos są w stanie sprostać sytuacjom, w których niejeden dorosły miałby problem z podjęciem decyzji oraz jakiegokolwiek działania. Dzieci mogą stanowić inspirację dla widzów, jak dzielnie udaje im się sprostać każdej trudności. Gunner i Amos bardzo wspierają siebie nawzajem. W ten sposób pokazują jak dobre więzi oraz zaufanie, mają wpływ na dążenie do celu oraz postęp każdego przedsięwzięcia.

Film pokazuje przede wszystkim ogromną miłość pomiędzy dzieckiem a matką. Bardzo często w codziennej gonitwie, właśnie dzieci pokazują, jak należ postępować i jakie wartości są ważne. Motyw dziecka pojawia się w literaturze oraz filmie z bardzo prostej przyczyny - jest prawdziwy. Uczucia i zamiary dziecka to czyste odbicie ich uczuć. Najmłodsi zawsze kierują się przede wszystkim głosem serca oraz uczuciami, które obecnie nimi targają. Może nie w każdej sytuacji jest to dobre, ale we współczesnym świecie zdecydowanie tego brakuje. Wszyscy podchodzą racjonalnie do wyboru swoich ścieżek i podejmowania decyzji. Gunner przypomina o tym, że istnieją jeszcze uczucia i czysta miłość do swojej matki, gdzie więzi są mocne i dają siłę do pokonywania wszystkich przeciwności losu.

Bardzo dużą rolę w filmie odgrywa sama muzyka. Podkłady sprawiają, że sceny nabierają swojego magicznego wydźwięku, a sam widz wczuwa się jeszcze bardziej w przedstawione wydarzenia. Dominują motywy spokojne, a wręcz relaksacyjne. To powoduje, że mocniej widz jeszcze bardziej skupia się na filmie i koniec końców popada w stan refleksji.

Gunner jest młodym człowiekiem, który staje się pięknym symbolem siły oraz miłości, a przecież każdy wie, że obie te wartości czerpią od siebie i się wzajemnie napędzają. Na pewno warto zobaczyć obraz film ze względu na to piękne przesłanie oraz ciekawą realizację, która jest upiększona przede wszystkim magicznym soundtrackiem. Ten sprawia, że zostawiasz na chwilę rzeczywistość i spotykasz się ze swoimi własnymi myślami, od których czasami uciekasz - świadomie lub też nie.