Ta noc do innych jest niepodobna. Dojrzały poligon emocjonalny w mikroświecie o makro działaniu.

Czy to rywalizacja, czy miłości demonstracja? O uczuciu do siebie i do drugiej osoby. Dojrzały poligon emocji podglądanych w mikro przestrzeni o makro sile rażenia. Dwie osoby, dwa charaktery, dwa ego w filmie Malcolm i Marie. Ta noc do innych jest niepodobna. Dwa żywioły o nieprzewidywalnym charakterze, z doskonale wykreowaną intymnością, z oddaniem im przestrzeni. Zwiedzamy ich razem i osobno, to nie jest szybki trip po okolicach, nie szuka się tutaj sensacji i histerii, a prowadzi wnikliwą podróż stającą się doskonałym i drżącym od nieprzewidywalności, wielogatunkowym studium nie tylko związków. Psychologiczna nie rozrywka, bolesna czasami rozgrywka na otwartych sercach.

Malcolm i Marie spotykamy po powrocie z premiery jego kolejnego filmu. Z ich słów wnioskujemy (a raczej mocno nadpobudliwego Malcolma), że był to sukces, aplauz publiczności i słowa po premierze o tym świadczą. Kończy się film w kinie, zaczyna się tutaj przed nami. W jednym miejscu, podczas jednej nocy, po zmroku jakby odważniejsze wyjdą z bohaterów przeróżne emocje. Temperatura się podnosi, tylko jeszcze nie wiemy z jakiego powodu. On chce niewinnie świętować sukces swojego filmu. Ona błyskotliwie i rozsądnie ściągając go na ziemie przygotowuje jego ulubiony makaron z serem. Jego monolog zacznie ewoluować i dotrze do samych przez nich nieprzewidzianych demaskacji. Jedna pomyłka, możliwe, że nawet nieumyślny błąd spowoduje lawinę wzajemnych oskarżeń, rozmów niekontrolowanych. Ziemia nie będzie się kręciła wokół Malcolma, jakbyśmy się mogli spodziewać. Tylko, czy to nie będzie walka o to, wokół kogo ma się kręcić.

Malcom i Marie to falowanie i spadanie rozmów niekontrolowanych, gdzie powietrze robi się gęste, duszne, a potem znowu się rozrzedza. Bez żadnych powtarzalności, tutaj głównym bohaterem są emocje i myśli bohaterów i im podporządkowuje się cały film. Kochać pomimo wszystko, czy za coś? Na różnym poziomie film pięknie, bez podlizywania się widzowi, bez nuty fałszu, nie tracąc punktów lojalnościowych, sprawia, że się z nimi identyfikujemy. Mimo rozdania początkowego, który sugerowałyby oczywisty konflikt filmowca i jego emocjonalnej opiekunki lub ozdoby z deficytem uwagi, czyli bardzo proste zaprojektowanie postaci, to nikt tutaj z twórców nie wartościuje problemów i bóli przestawionych. Pozostawia nas z tym sam na sam. O to co się ubiega Marie wybrzmiewa, o uwagę. Malcolm też tego chce. Które jest ważniejsze albo jak znaleźć balans?

Od drżeń, po trzęsienie ziemi z konsekwentną narracją jednego mieszkania, czarno-białego obrazu, by nie konstruować emocji inaczej. Od wybebeszających monologów po minuty milczenia. Od inwektyw, po spokojne analityczne spojrzenie. Nie tylko słowa, a ich brak jest tutaj komunikatem. To jest niczym sztuka teatralna, jednak nie ma w sobie nic z teatralności w egzaltowanym i skutecznym tylko w teatrze sposobie ekspresji. Minimalizm jest tutaj doskonały, bo nie odciąga uwagi i nie próbuje nas zaangażować innymi metodami. Jedynym bardzo sugestywnym przedmiotem jest lustro. Bohaterowie w nie spoglądają, odbijają się w nim, ale tak naprawdę prawdziwym odbiciem jest dla nich druga osoba albo i wiele innych. Czy to jest kwintesencja uczucia, czy raczej brak umiejętności zdefiniowania siebie samemu, swojej wartości i nazwania naszego dostawcy miłości do samego siebie swoją dziewczyną bądź chłopakiem. Gorzkie to i cierpkie, ale niesamowicie celne i nie warto odstawiać.

Jest tutaj też cenna refleksja automatyczna - kino mówi o kinie. Afroamerykanin jest porównywany do wielkich reżyserów, z których żaden z nich nie jest biały. Jego historia, tak mocno zespawana z osobistymi doświadczeniami od razu jest intepretowana przez pryzmat wykluczenia na poziomie koloru skóry. Intrygujące spojrzenie, jak zawsze wszystko zostaje upolitycznione. Jak się komentujący, krytykujący odcinają od rasizmu, jednocześnie udowadniając, że kino stworzone przez osobę, która mogła być wartościowana przez kolor skóry, ale nie musiała, jest z pewnością odniesieniem do własnych, brutalnych doświadczeń. Nie mogą spojrzeć ponad to i nie popadać w klisze. A przecież Malcom i Marie jednocześnie przewrotnie i sprytnie udowadnia nam, że tak może. Przecież to jest portret całkowicie oderwany od koloru skóry. Jest filmem w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu o miłości i ambicji oraz skutkach tego połączenia. Jak jedno drugie może wspierać albo drażnić, przeszkadzać i docierać do rywalizacji między sobą.

Wyjątkowe kino, który nie gada, a mówi. O tożsamości w związku, w pracy, o spojrzeniu na samego siebie i tego, jakiego spojrzenia pragniemy od drugiej osoby. Malcolm and Marie bez nadmiaru, ale miażdży wiarygodnością i nieustannym skracaniem dystansu widza. Jest pełną zagubionych potrzeb, niewyrażonych potrzeb i emocji ulicą wielokierunkową, na której nikt nie zainstalował sygnalizacji. Siedzimy w tym razem z nimi i nie unikniemy zderzenia czołowego. A być może to kolejna prowokacja dwóch egotyków i egocentryków, którzy są ze sobą, by mieć materiał na kolejny film. Czy to ekshibicjonizm, czy szczere rozdarcie wszystkich warstw? Ostrożnie, pożądanie? Ale czego?