Film „Orlęta. Grodno '39" opowiada wprawdzie historię niemal frontową, ale niewiele wnosi ona do przedmiotu zagadnienia, czyli rozważań nad sensem oporu wobec beznadziejnej sytuacji militarnej

Na plakatach Janusz Kusociński awizuje memoriał ze swoim udziałem. Kończy się rok szkolny 1938/9. W Grodnie jest spora, sięgająca 30 % populacji mniejszość żydowska. Trzynastoletni Leon Rotman (Feliks Matecki) do niej należy. Chłopiec pozostaje jednak pod wrażeniem dokonań polskiego biegacza. Nie jego jednego zresztą. Plakaty wybiegają w daleką przyszłość, anonsując olimpiadę roku 1944. Tymczasem nad Europą rozpościera się widmo złowrogiej wojny. Leoś, choć pochodzi z niezasymilowanej żydowskiej rodziny, zaczytuje się w powieściach Henryka Sienkiewicza. Podczas rycerskiego turnieju „wygrywa” dla siebie rolę Zbyszka z Bogdańca. Gdyby nie wybuch wojny prawdopodobnie zagrałby tę postać w szkolnym przedstawieniu. Tymczasem musi wyposażyć brata, komunistę, który wybiera się na „ustawkę” pałkarzami z ONR-u. Leon przynosi kastet, bo wie, że bitwa będzie zaciekła. Już wkrótce Polacy nie będą się bili między sobą. U bram Grodna staną obce armie.

Krzysztof Łukaszewicz, scenarzysta takich wojennych produkcji jak „Karbala” oraz „Generał Nil”, tym razem sam stanął za kamerą. Film „Orlęta. Grodno ‘39” zyskał tym sposobem doświadczonego patrona od batalistycznych zadań. Na efekt końcowy to się raczej nie przełożyło. Aktualna premiera opowiada wprawdzie historię niemal frontową, ale niewiele wnosi ona do przedmiotu zagadnienia, czyli rozważań nad sensem oporu wobec beznadziejnej sytuacji militarnej. Oto patriotycznie ukształtowany chłopiec żydowskiego pochodzenia domaga się udziału w regularnej bitwie obronnej państwa, które niejako wyklucza go poza swój margines. Leon broni grodzieńskiej barykady najpierw przed nalotami Niemców, a potem sowietów, mimo że strzegący jej polscy żołnierze naigrywają się z żydowskich korzeni Leosia. Dopiero swoim męstwem potrafi on przekonać rodaków, że obrona rubieży taki sam ma dla niego (jak i dla nich) sens. Krzysztof Łukasiewicz nie dał rady przekonać, że w historii przez siebie stworzonej dokonał się mit na miarę choćby Berka Joselewicza, żydowskiego bohatera Legionów Polskich we Włoszech. „Orlęta. Grodno ‘39” to raczej kameralny przyczynek, do zdarzeń jakich wiele się zapisało we wrześniu 1939 roku.

„Takie wyzwanie zrobi karierę” – woła plutonowy Greń do Leona, który rzuca przez okno na radzieckie czołgi koktajle Mołotowa. Dwudniowa obrona Grodna przez wojsko polskie oraz miejscowych harcerzy tyleż była heroiczna, co skazana na przewidywalną porażkę. Leon wraz z grupą swoich rówieśników podzielili los tysięcy podobnych im młodych ludzi. Legenda Orląt oraz mit zapalających koktajli wybiegnie daleko w przyszłość, choć chyba w niej niewiele zmieni. Film Łukasiewicza wpływ na tę legendę mieć będzie znikomy, bo poza dość banalną akcją reżyser nie pokusił się bardziej skomplikowane tło swojej opowieści.

Plutonowy Greń (Bartłomiej Topa) dowodzący osamotnioną barykadą nie wie, jak rozumieć poświecenie Leona. W Wielkopolsce, skąd wywodzi się podoficer, Żydów prawie nie ma, tu stanowią pokaźny żywioł, który chce bronić ojczyzny. Podejrzana mniejszość z nieznanych powodów identyfikuje się z krajem, gdzie przedtem była dezawuowana i szykanowana. „Musisz zmienić kawały” – napomina Greń jednego z szeregowych, który niedawno sypał nimi jak z rękawa. W jego dowcipach Żydzi byli tchórzliwi i cwani. W walce o polskie miasto giną jak Polacy. A w tym kraju to zawsze było dobrze widziane.