Świetnie napisana, interesująca historia aktora pokazującego więźniom niezwykłość świata teatru 7

Étienne (Kad Merad) rozpoczyna zajęcia teatralne w więzieniu. Zostaje zaproszony, żeby poprowadzić kilka sesji, po których uczestniczący w nich więźniowie zaprezentują widowni swoją interpretację bajek. Nieusatysfakcjonowany efektem końcowym, proponuje wystawienie spektaklu "Czekając na Godota" na podstawie sztuki Samuela Becketta, czyli "bajkę o czekaniu", w którym ci mężczyźni mają największe doświadczenie. Czy sztuka zdoła zmienić ich postrzeganie świata i własnej przyszłości?

Emmanuel Courcol, reżyser filmu, jest przede wszystkim scenarzystą i aktorem. Scenariusz do filmu Witamy przyniósł mu nominację do nagrody Cezara w 2010 roku. Za Komediantów debiutantów, swój drugi film reżyserski (po Cessez-le-feu), otrzymał nagrodę Europejskiej Akademii Filmowej w kategorii Najlepsza europejska komedia w 2020 roku, obraz znalazł się również w tym samym czasie w oficjalnej selecji Festiwalu w Cannes w kategorii komedii. Pracował nad scenariuszem wspólnie z Thierrym de Carbonnières, do tej pory znanym wyłącznie jako aktor (Przyjaciel doskonały).

Komedianci debiutanci to dramat komediowy ze świetnie napisanymi i poprowadzonymi postaciami. W roli głównego bohatera, Étienne'a, zobaczymy Kada Merada, nagrodzonego w 2007 roku Cezarem jako Najlepszy aktor drugoplanowy za rolę w Nie martw się o mnie, szerzej znanego widzom jako tata Mikołajka. Merad znakomicie odnajduje się w roli reżysera-mentora, nawiązującego z osadzonymi wręcz przyjacielską relację. Nie sposób nie wspomnieć również o kreacjach stworzonych przez aktorów grających więźniów, tytułowych komediantów debiutantów, w których wcielili się: Saïd Benchnafa, Pierre Lottin, David Ayala, Aleksandr Medvedev, Sofian Khammes oraz Wabinlé Nabié.

Największą wadą filmu jest muzyka (Fred Avril) - ciężko powiedzieć, żeby budowała jakikolwiek nastrój, a momentami wręcz przypomina proste sample, więc w zasadzie równie dobrze mogłoby jej nie być. Najbardziej działają sceny, w których cała uwaga skupia się na bohaterach jako aktorach teatralnych, a jedyne co słyszymy, to kwestie wypowiadane przez nich podczas prób i na scenie.

Celem obrazu nie jest pokazanie sukcesu programu resocjalizacji, chociaż jego elementy możemy oczywiście zobaczyć, a bohaterowie w mniejszym lub większym stopniu zmieniają się w toku pracy nad spektaklem. Film pokazuje przede wszystkim magię teatru, jego potencjał uwalniania emocji i przekraczania samego siebie. Komedianci debiutanci to opowieść zaskakująca, wciągająca, tym bardziej, gdy przypomnimy sobie, że inspiracją była prawdziwa historia.