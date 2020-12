Katastrofa nie tylko w fabule. Za płytkie i tendencyjne, by było studium o nieznanym, za skromne i asekuranckie, by działało jako kino akcji. Kosmiczna nuda i anemia. 3

Eksplorowanie kosmosu, alternatywnych miejsc do życia dla ludzi to tematy, które kino drąży, bliżej lub mniej zobowiązane wobec nauki i logiki, od zawsze. Wyścig wyobraźni, wizji, która będzie najbardziej zjawiskowa, najbardziej przerażająca. W innym kierunku podąża Niebo o północy. Nie sili się na eksplozję i huczny apokaliptyczny nastrój, a przynajmniej próbuję podążać w kierunku kameralnej historii o ogromnej niewiadomej po jednym ruchu wyzysku wobec naszej planety za daleko. Niestety niespieszna, pełna melancholii, bezradności człowiek wobec swojej niszczycielskiej skuteczności, w której osiągnął mistrzostwo zaczyna szybko mutować się w prosty melodramat. Wszelkie wielokropki, uciekanie od ekstatycznego show międzygalaktycznego zostaje roztopione w mało wartościową breję poprzez oczywiste zabiegi narracyjne, papierowość bohaterów i finalnie naszą obojętność wobec tej wizji. Katastrofa nie tylko w fabule.

Spotykamy samotnego naukowca, który jest w jakiejś trudnej do określenie geograficznie przestrzeni. Są to jednak widoki od początku prowokujące w naszej głowie wyobrażenia o niepowodzeniu. Puste przestrzenie, brak innych ludzi, on jeden sponiewierany i zaniedbany. Enigmatycznie wprowadza nas się w jego życie, zaczynając zgrabnie i intrygująco od tu i teraz. Samotność, odseparowanie, próba nawiązania połączenia z jakimkolwiek ze statków, które wyruszyły na misję. Fatalistyczne jest to, że żaden ze statków prawie nie odpowiada, a z pewnością żaden nie jest świadomy, że nadzieja, którą się karmią pasażerowie, to już tylko fantazja i wyobrażenie. Ziemia, którą sobie projektują w wolnych chwilach poprzez nowoczesne technologie pobudzając wspomnienia z bliskimi, już nie istnieje. Zaczynamy przemieszczać się pomiędzy dwoma światami, których łącznikiem jest ta sama determinacja, zawalczyć o przyszłość dla ludzkiego gatunku.

Skromna i nienapastliwa opowieść Sci-Fi, wręcz minimalistyczna i bardzo obiecująca oryginalność w parze z brakiem histerii dosyć szybko zaczyna nadrabiać, jak gdyby swoją lapidarność i staje się bardzo bezpośrednim oraz asekuranckim obrazem. Ostatecznie dostajemy coś zbyt prostego emocjonalnie, by nazwać to ambitnym dramatem, czy filozoficznym studium, którym trochę chciało być, a jako fantastyka skromnością i wtórnością ekspresji zjawisk również jest nieskuteczne i anemiczne. Film stosuje manewry bardzo znane i już używane wielokrotnie, nie dodając od siebie nic autorskiego. Niebo o północy jest niczym gulasz postapokaliptycznych historii, cudze dzieła zebrane.

Film niby nie chce być kolejną odą do międzygalaktycznych kolonizatorów, ale też nie potrafi nam zamiast solidnego kina akcji i dziania się zaproponować jakieś studium nad relacją człowieka z planetą i odkrywaniem. Nawet nie jest kumplem z niżej półki Solaris, bo nie podejmuje się żadnej opowieści o konsekwencjach odkrywania nieznanego, relacji z tajemnicą i ludzką potrzebą poszukiwania, nieustannego nienasycenia. Dostajemy pakiet najprostszych emocji, ubóstwo relacji na serwetce napisane i mnóstwo pretekstowych scen, bez wiarygodnych bohaterów. Może trochę na prowadzenie wysuwa się bezradny człowiek, podsumowujący swoje jestestwo, a wcześniej przekonany o pięknych początkach śnienia na jawie, z wielkimi ambicjami naukowiec grany przez George’a Clooneya, jednocześnie reżysera filmu. Jednak ostatecznie tutaj wszyscy bohaterowie są jednoznacznie dobrzy, może bez wyprostowanej sylwetki superbohaterów, ale bez większych komplikacji rozgrzeszeni. Nie ma propozycji do żadnej polemiki, a świat międzygalaktyczny staje nam się banalnie prosty i bardzo łatwo domyślić się kolejnych kroków, a to ogromny błąd w kinie nieosadzonym w realiach, do którego odgadywania nie mamy żadnych podpowiedzi od „tu i teraz”.

Niebo o północy po prostu dosyć szybko zaczyna też nużyć nieskutecznością. Wynika to z tego, że nie wystarczy wyciszyć regulatora i symulować powolne tempo jako jednoznacznie, że film myśli i my mamy również. To raczej gra na przeczekanie, aż coś się stanie. No i się dzieje, ale to też nie robi żadnego wrażenia i nie pozostaje z nami. Film, który wychodzi na scenę i kończą mu się oryginalne pomysły, po kilku chwilach chwycenia za mikrofon. Niebo o północy to kosmiczna nuda i telenowela o ciągu dalszym ludzkiego istnienia.