Pajęcza Głowa, czyli najnowsza głośna premiera platformy streamingowej Netflix wydawała się mieć wszystko, aby dostarczyć widzom rozrywkę na wysokim poziomie. Niestety po raz kolejny rzeczywistość okazała się okrutna dla amerykańskiego giganta. Film w reżyserii Josepha Kosinskiego to nudny thriller science-fiction.

Pajęcza Głowa (2022) - Chris Hemsworth, Miles Teller

Scenariusz do filmu napisany przez Rhetta Reese'a i Paula Wernicka, czyli twórców widowisk o Deadpoolu, powstał na podstawie opowiadania autorstwa George’a Saundersa, które w 2010 roku zostało opublikowane na łamach tygodnika "The New Yorker". Akcja filmu rozgrywa się w nowoczesnym więzieniu, w którym tamtejsi "mieszkańcy" poddawani są eksperymentowi medycznemu przeprowadzanemu przez Steve'a Abnestiego. W zamian nie ma tutaj ani krat, ani strażników, aczkolwiek więźniom podawane są różnego rodzaju psychodeliki, które mieszają ich emocjami. Pomimo tego pomiędzy dwójką z nich zaczyna rodzić się uczucie.

Joseph Kosinski to od kilku tygodni bezsprzecznie najgorętsze reżyserskie nazwisko w Hollywood. Wielki sukces odniesiony za sprawą rozrywkowego arcydzieła Top Gun: Maverick sprawił, że jego kolejne projekty będą bardzo uważnie obserwowane przez fanów na świecie. Niestety tak już często jest, że po zwycięstwach przychodzą porażki i za taką należy uznać Pajęczą Głowę. Thriller science-fiction, który miał wiele elementów, aby stać się niezwykle celną i mroczną satyrą na dzisiejsze czasy okazał się być nudną bułą z przebłyskami.

Pajęcza Głowa (2022) - Chris Hemsworth, Miles Teller

Scenarzyści, którzy dali światu dwie części serii "Deadpool" po raz kolejny próbują mieszać gatunki i serwują nam połączenie humoru z brutalnością. Niestety tym razem brak w tym wszystkim polotu i odpowiedniej dawki mocy, aby Pajęczą Głowę uznać za miks przynajmniej w połowie tak udany, jak historie o Pyskatym Najemniku. W nowej produkcji Netflixa wszystko wydaje się być do bólu przeciętne, a kolejne zwroty akcji zaskakują co najwyżej swoją sztampowością i brakiem polotu. Film Josepha Kosinskiego tylko potwierdza, że intrygujący pomysł to nie wszystko. Liczy się też wykonanie, a to leży i kwiczy. Całość jest pozbawiona energii i wlecze się niczym keczup z dna butelki.

Kosinski pomimo ciekawej obsady aktorskiej nie potrafił wykrzesać z nich niczego, co mogłoby wzbić Pajęczą Głowę do góry. Najbliżej wykonania zadania zdawał się być Chris Hemsworth, który w roli nie do końca zrównoważonego naukowca mógł pobawić się swoją rolą. Niestety idealnie wpasował się w poziom samego filmu i zadowolił się nijakością. Zresztą to samo można napisać o dwóch innych gwiazdach produkcji, czyli Milesie Tellerze i Jurnee Smollett. Pojawili się na ekranie i tyle - te role nie zmienią absolutnie nic w ich dotychczasowych karierach.

Pajęcza Głowa (2022) - Miles Teller, Jurnee Smollett

Znane nazwiska za kamerą i utalentowani aktorzy przed kamerą, jak widać nie wystarczą to tego, aby stworzyć kino rozrywkowe na wysokim poziomie. A jest to o tyle dziwne, że Netflix słynie przecież z dawania swoim twórcom swobody artystycznej. Czyżby Joseph Kosinski całe paliwo postanowił przeznaczyć do zatankowania myśliwców z Top Gun: Maverick, a przy Pajęczej Głowie pojechał już na oparach? Jego nowy film to zmarnowany potencjał, który zatonie w morzu przeciętności Netflixa.