„Nie martw się kochanie” jest mistycznym niedopowiedzeniem, w którym rzecz nie polega na uzupełnieniu napoczętych wątków, a o wyjściu z klinczu spowodowanym ich wywołaniem 6

„Nie powinniśmy tu być” – bezradnie wzdycha Margaret. Mąż obejmuje ją i odprowadza na bok. Słowa kobiety budzą konsternację w lokalnej społeczności Victory. Tu wszystko ma swój porządek. Rano mężowie w swoich kolorowych kabrioletach ruszają równą kawalkadą do pracy enigmatycznie zdefiniowanej jako „Rozwój materiałów postępowych”, a wieczorem z żonami spotykają się podczas wspólnego party. Dzień upływa małżonkom na odkurzaniu i gotowaniu. Praca mężów jest tematem tabu. Nikt nie zadaje zbędnych pytań. Mężczyźni są zobligowani do zachowania tajemnicy służbowej, żony respektują ten wymóg. A jednak Margaret zburzyła sielankową harmonię. Dlatego musiała zostać wyeliminowana z kręgu dyskretnych. Przypadkowo Mary (Olivia Wilde) była tego zdarzenia osobistym świadkiem. Jej mąż Jack (Harry Styles) z niezrozumiałych powodów nie przyjmuje jednak do wiadomości niniejszej relacji.

Nie martw się, kochanie (2022/I) - Olivia Wilde (I), Marcello Reyes, Florence Pugh, Daisy Sudeikis

„Czyj jest ten świat?” - kompulsywnie dopinguje zebranych Frank, mentor świata „Rozwoju materiałów postępowych”. Sala jak w transie odpowiada gromko: „Nasz!”. Frank (Chris Pine) rozdaje karty w Victory. Niby nie angażuje się w prace projektu, ale jest obecny we wszystkich istotnych spotkaniach tutejszej społeczności. Ma przemożny wpływ na obywateli. Nakłania mężczyzn do większego zaangażowania w projekt, a ich żony mobilizuje do wspólnej konsolidacji i niekłopotliwego trwania na zapleczu domowym. Im bardziej zawoalowaną będzie idea uosabiana przez Franka, tym większa wyda się lojalność mieszkańców Victory skupiona na powodzeniu realizacji wspólnej misji.

„Nie martw się kochanie” jest mistycznym niedopowiedzeniem. Rzecz tu nie polega na uzupełnieniu napoczętych wątków, a o wyjściu z klinczu spowodowanym ich wywołaniem. Olivia Wilde nie stawia kropki nad i, a jedynie wykluwa temat z symbolicznego jajka. Filmowa Mary pozostawiona sama w domu krząta się po kuchni. Przyrządzając potrawę, ku swojemu zdumieniu widzi, że ściśnięte w dłoni jajka wypełnione są próżnią. Landrynkowy z pozoru świat Mary został od początku do końca zmistyfikowany. „Nienawidziłaś swojego życia”- wypomina żonie podczas finalnej sprzeczki Jack. Znaczy, że przedtem było jakieś inne życie.

Nie martw się, kochanie (2022/I) - Olivia Wilde (I), Nick Kroll, Chris Pine (I)

Mary narusza niepisaną zmowę solidarnego milczenia. Dochodzi do nieokreślonego przesilenia. W tym momencie poczynania kobiety zostają drastycznie powstrzymane. Wszyscy z sąsiadów w duchu ją dopingują, nikt jednak nie poprze jej nonkonformistycznej postawy. Film Olivii Wilde (również reżyserki) jest zatem swoistą egzaltacją. Mary na skraju obłędu ślęczy w wannie. Znużona natarczywymi myślami zanurza się poniżej poziomu wody. Jej profil odbity w lustrze pozostaje jednak w pozie niezmiennej.

„Piękno tkwi w kontroli, wdzięk trwa w symetrii” – recytują w amoku mieszkańcy Victory. Frank pilnuje, by nie pomylili się w deklamacjach i nie zadawali niepotrzebnych pytań. Liczy się efekt. Sens wypowiadanych słów ma wtórne znaczenie. A jeśli ktokolwiek poda w wątpliwość ich wymowę, eliminowany zostaje z grona kolektywu. „Nie martw się kochanie” to pasmo pięknych pejzaży, malowniczych perspektyw, wyrafinowanych choreografii. Sens ich korespondencji z literą logiki będzie bardzo dowolny. Liczy się wydźwięk ogólny. A ten pozostanie bardzo niesymetryczny.