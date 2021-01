Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Ku jezioru w obecnych czasach stało się ciekawym spojrzeniem, które tylko zyskuje na aktualności w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią COVID-19. Sytuacja pozwala nieco dokładniej przyjrzeć się propozycjom postapo, które wielokrotnie przez widzów są odbierane jako “niezła bajka”. Czy faktycznie wszystko będzie tak jak na filmie? Czy takie same mechanizmy będą działać również w rzeczywistości? To jedynie pytania pierwsze z brzegu, na które odpowiedzi widz może znaleźć podczas seansu Ku jezioru.

Serial opowiada o śmiercionośnym wirusie. Całe społeczeństwo musi zachować odpowiedni dystans, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Brzmi bardzo znajomo, prawda? Autorzy serialu skupiają się w dużej mierze na psychologicznych aspektach. Każdy chce przetrwać, a to zalatuje już powoli dżunglą. Jak dobrze wiesz, ta rządzi się swoimi prawami i zawsze tylko ten silniejszy przetrwa. Dokładnie tak samo jest w świecie zmagającym się z wirusem. Człowiek staje się zwierzęciem i myśli w ten sam sposób.

Dużym wyzwaniem staje się pożądanie. Jest to jeden z ważnych elementów w filmie. Dla wielu seks okazuje się bardzo trudnym wyrzeczeniem. Odkładanie tego w czasie niestety nie polepsza całej sytuacji, a nawet przeciwnie. Sprawia, że pożądanie jest silniejsze, a granica staje się coraz cieńsza. Dzięki temu psychologizm postaci jest bardzo silny, ponieważ przedstawiony obraz jest realistyczny. Przez to zyskuje na wyrazie oraz bardziej trafia do świadomości widza, kiedy poruszany jest tak powszechny i przyziemny problem, jakim jest współżycie.

Słabym punktem serialu jest jego początek. Możliwe, że wielu widzów odepchnął na tyle by nie dokończyć seansu do końca. Otóż wszystko zaczyna się trochę jak w telenoweli. Bardzo szybko pojawia się poczucie rozczarowania. Jednak dla tych cierpliwych jest nagroda. Kolejne odcinki stają się poważnym dramatem. Każdy kolejny epizod dobiera się do Twoich myśli i robi w nich istną karuzelę. Natłok pytań i odpowiedzi jest bardzo intensywny.

Twórcy nie do końca odrobili także lekcje związane z budowaniem dynamizmu. Timingu serialu momentami dość mocno leży. Idealnym przykładem jest sam moment pojawienia się wirusa. W jednym kadrze widoczny jest normalny świat, aż nagle za chwilę wszystko zmienia się momentalnie - jak od pstryknięcia palców. Oczywiście każdy ma świadomość tego, że “to przecież tylko serial”. Jednak kiedy dochodzi do granic absurdu, wówczas trudno ukryć swoje rozczarowanie.

Serial miejscami należałoby dopracować, jednak pomimo tego jest bardzo dobrym seansem, który trzyma widzów w napięciu. Wzbudza coraz to większą ciekawość i zainteresowanie historią i tym “co to będzie za chwilę”. Jeśli lubisz kwestie psychologiczne w kinie, tutaj czeka wiele analiz psychologicznych postaci. Dodatkowo znajdziesz realizm kadrów pod względem śmiałości przedstawiania typowych kwestii epidemicznych takich jak seks. W niejednym serialu zapewne byłyby one przemilczane - wpływa na to ogólność scen, które nie mają przeciwwskazań dla młodszych odbiorców.