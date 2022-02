To kolejny odcięty kupon od znanej marki. Zapewne nic by się nie stało, gdyby piła mechaniczna Leatherface'a nadal pozostała zabita deskami w ścianie. 4

Teksańska masakra piłą mechaniczną z 2022 roku to kino na wskroś współczesne, które niestety nie ma zbyt wiele nowego do zaoferowania. To horror bazujący przede wszystkim na szokowaniu eskalacją gore, aniżeli budowaniu napięcia.

Teksańska masakra piłą mechaniczną (2022) - Olwen Fouéré

Film za kamerą, którego stanął David Blue Garcia to tak naprawdę bezpośrednia kontynuacja kultowego horroru o takim samym tytule z 1974 roku. Grupa przyjaciół jedzie do małego i zapomnianego miasteczka Harlow w Teksasie, gdzie ma zamiar rozkręcić swój biznes. Niestety natrafiają tam na seryjnego mordercę, który zamierza zemścić się za śmierć swojej matki. Jak się później okaże nie tylko on pragnie przelać krew - jego śladem rusza Sally Hardesty, jedyna ocalała z teksańskiej masakry piłą mechaniczną z lat 70.

We wstępie napisałem, że Teksańska masakra piłą mechaniczną 2022 to kino na wskroś współczesne. I naprawdę ciężko będzie polemizować z tą tezą. Główni bohaterowie podróżują Teslą, są przeciwnikami broni, wzmożonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, z oburzeniem reagują na flagę Konfederacji, żyją w krainie social mediów i wyznają tak zwaną "cancel culture". Teksas przedstawiony przez reżysera wydaje się być dla nich ostatnim miejscem, do którego powinni chcieć trafić. A jednak, trafiają i na ich nieszczęście Leatherface ma na końcu łańcucha swojej piły mechanicznej całą tę poprawność polityczną.

Teksańska masakra piłą mechaniczną (2022) - Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Nell Hudson, Jacob Latimore

Pomimo tego, że film próbuje wieloma elementami nawiązać do oryginalnej odsłony z 1974 roku - mamy fragmenty klasyka na początku, na stacji paliw bohaterowie mogą zakupić pamiątki związane z tamtymi tragicznymi wydarzeniami czy wreszcie samą postać Sally Hardesty sportretowanej przez Olwen Fouéré - to ma się nieodparte wrażenie, że jest to kolejne odcinanie kuponów i żerowanie na znanej marce. W zasadzie postać samego Leatherface'a nie jest potraktowana z odpowiednim szacunkiem - jasne, nie jest to zbezczeszczenie ikony kina grozy na miarę Teksańskiej masakry 2 z 1986 roku, ale za żadne skarby nie powiedziałbym, że mamy do czynienia z tym samym bohaterem, co w oryginalne Tobe Hoopera.

Sam film również nie ma nic z oryginału. Jest to horror bardzo współczesny także pod względem serwowania nam grozy. David Blue Garcia zamiast skupić się na budowaniu napięcia niepokoju i klimatu, woli stawiać na szokowanie widza scenami łamania kości, odcinania kończyn czy nurkowania piłą mechaniczną w brzuchach ofiar Leatherface'a. Fani kina gore na pewno będą mieli powody do zadowolenia, ponieważ film epatuje naprawdę sporą dawką brutalności, krwi i walających się bebechów. To jazda na rowerze bez trzymanki i działających hamulców.

Teksańska masakra piłą mechaniczną (2022) -

