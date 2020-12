Rozrabianie może być świata ratowaniem. Wtórne, rozleniwione, kolejny film o dużej akcji małych postaci. 3

Familijne kino, gdzie nie trzeba mieć stroju superbohatera ani być wielkim, umięśnionym mężczyzną, żeby ratować świat. Będziemy bohaterami to prostolinijna, jednoznaczna przygoda, ale z pewnością jeżeli adresatami będą dzieci to mogą mieć chwilę satysfakcji, że to w nich świat pokłada nadzieje o swoje przetrwanie i dorośli nie są z zasady mądrzejszymi, a odwaga nie ma wieku ani płci. W tej średniej jakości, mało oryginalnej i żywiołowej historii prócz kina adventure time jest również przekaz o wartości z nieignorowania dziecięcej wyobraźni i deprecjonowania kogoś z powodu wieku. Duża akcja małych postaci. Rozrabianie może być świata ratowaniem.

Jak zwykle bywa, w takich filmach, wszystko zaczyna się niewinnie. Świat jest oswojony z obecnością superbohaterów, dostajemy mocno futurystyczną wizję. Pewnego dnia jednak bohaterowie zaczynają ponosić porażkę z bezwzględnymi kosmitami, którzy wydaje się jednoznacznie, że są wrogo nastawieni i chcą rozgościć się na Ziemi. Dzieci superbohaterów zostają w zabrani do bezpiecznego budynku, kiedy ich rodzice muszą połączyć siły i obronić świat przed niebezpieczną i nieznaną siłą. Niestety ich rodzicom nie idzie najlepiej, wtedy wśród nich pod przewodnictwem Missy, która potrafi być liderką i mobilizujących innych do działania, to dzieci zrozumieją, że muszą zacząć działać. Każde z nich ma odziedziczoną po rodzicach moc, którą mniej lub bardziej potrafi kontrolować. Zrozumieją dosyć szybko, że teraz do nich należą losy wszechświata.

Będziemy bohaterami to mało zaskakująca, z dosyć prostym i krzepiącym przekazem bez większej wyobraźni i ciekawszych rozwiązań wizualnych jedna z tych opowieści, która może będzie działała i hipnotyzowała, kiedy odbiorca jest bardzo młody. Nie ma ona za wiele nowego do dodania w swoim gatunku, powiela wątek o Młodych Tytanach, konwencję dzieci superbohaterów, jak z Iniemamocni i nie wysila się specjalnie na cokolwiek autorskiego. Nie jest ciężarne, oporne, a poczucia humoru nie ma żenującego, jednak nie daje to nam za dużo frajdy i jest pełne oczywistości od początku do końca.

Widać tutaj też pewne lenistwo i zmarnowanie potencjału. Wyjątkowe moce bohaterów nie są jakoś zachwycająco i kreatywnie pokazane, od początku do końca wszyscy czujemy się w tej międzygalaktycznej przygodzie spokojnie i bezpiecznie, bez żadnego poważniejszego kontaktu z bohaterami. Bohaterami, którzy w nierealistycznych okolicznościach formy filmowej, niosą komunikat o tym, że przyszłość świata jest w rękach młodego pokolenia i owe musi być tego świadome, a pozaziemskie istnienia i niebezpieczeństwa są tylko jedną warstwą opowieści.

Niestety bardzo to ubogie w przekazie i w zdobieniach. Na dodatek szybko uciążliwie, bo widzieliśmy już takie historie. Będziemy bohaterami to nie jest ekscytująca powtórka z rozrywki, tylko po prostu telewizyjny film dla dzieci, który się ani razu nie spocił. Dla pierwszej inicjacji ze światem superbohaterów na poziomie amatorskim.