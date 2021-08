Doskonale zbalansowane kino zatankowane do pełna, które potrafi pożenić egzystencjalne nuty filozofowania nad pojęciem przypadku z absurdalnym poczuciem humoru i rasową rozrywką. 8

Czy leci z nami pilot? W Jeźdźcy sprawiedliwości jedzie i doskonale wchodzi w zakręty kina zemsty, które tak naprawdę dolewając do baku pokazuje, krwawa vendetta to punkt wyjścia, ale punktem dojścia jest osobliwa i zuchwała historia o ukojeniu żałoby. Doskonale zbalansowane kino, które potrafi pożenić egzystencjalne nuty filozofowania nad pojęciem przypadku z absurdalnym poczuciem humoru i rasową rozrywką. Rydwany ognia, co płoną z różnych powodów. Takich dwóch, jak ich czterech, to nie ma ani jednego!

Jeźdźcy sprawiedliwości (2020) - Mads Mikkelsen

Markus wraca wcześniej z kolejnej misji wojskowej, gdyż doszło do tragicznego wypadku. Zginęła jego żona, więc teraz to on będzie wspierał swoją córkę i próbował sam wydostać z klinczu bólu i niemocy. Wbudowane w nim wyparcie i przemoc oraz agresja, jak metoda stosowana "w pracy" przekłada się również na jego radzenie sobie z wyzwaniami w życiu prywatnym. Nie umie porozumieć się z córką, chce przewinąć taśmę, odrzuca pomoc psychologów. Pewnego dnia na jego progu stanie mężczyzna, który był w tym samym miejscu w momencie katastrofy jego żony i przeżył. Markusa odwiedzi pewnego dnia Otto — introwertyczny człowiek, dosyć wycofany, który doskonale radzi sobie w cyferki, przekonany, że ten wypadek nie był przypadkiem. Panowie jednak mają inne metody działania, dlatego wściekłość u jednego przejdzie w myślenie, a u drugiego w bezkompromisowe działanie. Do ich zespołu dojdzie dwóch równie ekscentrycznych panów, z których każdy czuł się odrzucony, niechciany lub ma za sobą kilkanaście nieskutecznych terapii. Ich chęć zemsty będzie, tak naprawdę inwazyjną pracą nad sobą i swoimi emocjami, mimo że wyglądać to będzie na ławkę rezerwowych grupy z serii Ocean's.

Jeźdźcy Sprawiedliwości odjeżdżają daleko od normalności na wiele sposobów. Poważnie mamy do czynienia z sytuacją dramatyczną, ale ona zawsze w rzeczywistości jest zmieszana z komizmem sytuacyjnym — film doskonale łączy te dwa światy i scala w jeden, który ma w sobie mnóstwo wigoru. W tej historii nie pojawi się deficyt nabojów ani żartów. Jednak przekładaniec kina akcji, interakcji utrudnionej i buddy movie weźmie pod pachę jeszcze społeczne negowanie męskiej wrażliwości i konsekwencje, jakie to ze sobą niesie.

Jeźdźcy sprawiedliwości (2020) - Andrea Heick Gadeberg

Można było się spodziewać, że reżyser Anders Thomas Jensen, twórca Jabłek Adama nie będzie się wahał, nie będzie prostackimi żartami prowadził opowiadania, ale będzie też myślał, bawił się gatunkami, rozpędzał to auto pełne problemów i traum znajdujących się w czterech postaciach i stworzy wyjątkowe kino drogi do uleczenia, oczywiście z "ale". Ani na chwilę reżyser nie zbacza przy tym z toru — nie staje się nagle sentymentalny, ckliwy, czy upraszczający historię. Specyficznie interpretuje hasło: Zemsta jest rozkoszą Bogów.

Jeźdźcy Sprawiedliwości też nie są zdominowani przez żadną postać. Oczywiście na czele jest Markus grany przez Madsa Mikkelsena, ale tylko fizycznie to on jest cały czas za kierownicą. Scenariusz, tak świetnie i bez prostackich gagów pogłębia historie innych postaci, nie popadając tym w melodramatyzm. Mamy neurotyka i nadwrażliwca, wypierającego emocje i takiego, cały czas je wypowiadającego. Te postaci tworzą razem zróżnicowany pejzaż różnych metod mierzenia się z doświadczeniami z przeszłości. Film zawsze się ocknie w momentach wrażliwych i da porządnie komuś w twarz, bo nic się tutaj nie zmienia na pstryknięcie palcami.

Jeźdźcy sprawiedliwości (2020) - Lars Brygmann

Przy tak dzikiej historii reżyserowi udało się zachować autentyzm i nie nadużywać realiów. Nikt nie dostaje nagle super mocy ani nikt nie staje się wzorowym ojcem. Jeźdźcy sprawiedliwości są dumaniem, czy cel uświęca środki ze śmiechem. Są ekspresją przemocy i ciężkim poligonem do przemian. Z podobnymi intencjami i zamysłem co narracja braci Coen, gdzie bohaterowie zostają wmanewrowani w sytuacje, by być przedstawicielami buntu jako sposobu radzenia sobie z absurdem życia. Dla wtrąceń myśli o popędach, pragnieniach, mówiąc o moralności jako pojęciu o definicji indywidualnej, znajduje się miejsce w tym samochodzie czterech gniewnych.