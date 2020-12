O magii kina lekko, bez wielkiej wnikliwości i śledztwa w opowiadaniu o magii świąt zwielokrotniej poprzez ruchome obrazy. 6

Netflix nie zapomniał o świętach i prócz produkcji o zapachu piernika z często nieokrzesaną ilością lukru zaproponował Świąteczne filmy naszej młodości Dwa odcinki w konwencji nadchodzących chwil, bo opowiadają o produkcjach, które stały się kultowe i spędzają co roku święta z wieloma rodzinami. Są niemalże jedną z nietykalnych tradycji. To pełna pasji, ciekawostek, zaglądania do kuchni filmowej, bez jakiejś ciężkiej strawy, a raczej pełna smakołyków podróż po dwóch fenomenach filmowych znajdujących się na kompletnie innych biegunach. Mimo różnicy w opowiadaniu łączy je kult, budzą sentyment i opakowanie tego zgrabnie w pop ciekawostki o ich powstawaniu idzie w parze również z czystą przyjemnością i frajdą odkrywania. Filmowo bez celowania w kontrowersje, sensacje z planu, czy w nastroju magazynu plotkarskiego. Z wigorem i nastrojem, dla entuzjastów i kinofilii, ale bez naukowej, czy rasowej pogłębionej analizy dzieła. To raczej dziarskie opowiadanie o magicznych filmach i magii oraz niecodziennych sytuacjach podczas ich powstawania.

Nasza młodość to pojęcie względne, w zależności od tego kto zasiądzie do tej propozycji. Jednak ponadczasowość tych dzieł z pewnością sprawi, że wiele osób zwróci się w tym kierunku. Pierwszy odcinek oprowadza nas po kulisach powstawania filmu Elf z 2003 roku. Mamy okazję, by zobaczyć co stoi za wielkimi mitami, ale i zwrotów akcji od potencjalnego plagiatu, do szpitala psychiatrycznego jako planu filmu krzepiącego serducha oraz materiału do napisania fabuły o samym procesie twórczym nie brakuje. Drugim filmem, a właściwie pierwszą pełnometrażową wyprodukowaną po ciężkich pertraktacjach w stajni Disney'a animacją poklatkową jest Miasteczko Halloween o 10 lat młodsza od pierwszej, wziętej na ruszt produkcji. Nie wiek tylko różni te filmy, ale i wizja artystyczna.

Pierwszy to ciepły, familijny film o poszukiwaniu zrozumienia i bliskości w prostej, komediowej formule slapsticku, przez nieprzewidywalnego dorosłego, chodzącego w stroju elfa, którego zagrał nieprzewidywalny Will Ferrell. Natomiast drugi film to ekstrakt wyobraźni od początku kinowego outsidera i ekscentryka Tima Burtona, który zebrał wokół siebie właśnie ludzi o podobnej wrażliwości, interpretujących animację w kontrze do dotychczasowych bezpiecznych i czarujących światów bajkowych. Jednak do dzisiaj wiele osób jest przekonanych, że autorem tego filmu jest wyżej wymieniony Burton. Jest on pomysłodawcą historii, postaci oraz producentem, jednak nie on wydał na świat tak wyjątkowe dzieło, a Henry Selick. Oczywiście możemy się domyślać dlaczego Tim Burton zostaje tutaj wywindowany do osoby przypisanej tytułowi na planszy początkowej, nie odmawiając mu oczywiście odpowiedzialności za poczęcie wizji.

Właśnie o niejednym takim zamieszaniu na planach filmowych tych filmów, kombinacjach, ale przede wszystkim wielkim entuzjazmie płotek w wielkim Hollywoodzkim morzu rekinów, których wizja i wiara wygrały niewiarygodnie, wręcz w nastroju świątecznego kina, które opowiada, że wszystko może się zdarzyć, z wieloma przeszkodami i powstały. Świąteczne filmy naszej młodości to też serial wyzbyty maniery budowania mitomanii wokół filmowych, niestarzejących się legend. To historia o atrakcyjnych historyjkach okołofilmowych skrojona w szybkim montażu rozmów osób "zamieszanych" w te nieprzewidywalne sytuacje z nieprzezroczystą narratorką z offu i zgrabnie połączona z dużą ilością materiału filmowego. Nie powstaje żadna poważna demistyfikacja ani analiza powstawania kina, pionu produkcyjnego, czy działań marketingowych.

Świąteczne filmy naszej młodości są bez nadęcia małymi odkryciami, jak nieporadnie i często w warunkach niemożliwych narodziły się rzeczy nieśmiertelne. Jaką siłę ma miłość do kina ze strony nie tylko widza, ale i twórców. O magii kina lekko, bez wielkiej wnikliwości i śledztwa w opowiadaniu o magii świąt zwielokrotniej poprzez ruchome obrazy.