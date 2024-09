Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

"Nie patrz w górę" to satyryczny film o ignorowaniu globalnych zagrożeń. Świetna obsada i ostre przesłanie ukazują, jak polityka i media odwracają uwagę od naukowych faktów w obliczu katastrofy. 9

Nie patrz w górę to satyryczny komediodramat w reżyserii Adama McKaya, który balansuje między czarnym humorem a katastroficzną wizją przyszłości. Fabuła filmu opowiada o dwojgu astronomów, Kate Dibiasky i doktorze Randzie Mindym, którzy odkrywają, że w stronę Ziemi zmierza gigantyczna kometa, mająca wkrótce zniszczyć całą planetę. Ich odkrycie zostaje jednak zignorowane przez rząd, media i społeczeństwo, co prowadzi do serii absurdalnych sytuacji. McKay w charakterystyczny dla siebie sposób poddaje krytyce współczesny świat, szczególnie jego relacje z nauką, mediami i polityką, ukazując, jak ludzkość reaguje na katastrofy, które wymagają natychmiastowych działań. Film staje się ironicznym komentarzem na temat postawy społeczeństwa wobec globalnych kryzysów, takich jak zmiany klimatyczne, pandemia czy nadmierna zależność od technologii.

W Nie patrz w górę na szczególną uwagę zasługuje gwiazdorska obsada. Jennifer Lawrence i Leonardo DiCaprio znakomicie wcielają się w role sfrustrowanych naukowców, których desperackie próby ostrzeżenia świata przed katastrofą spotykają się z obojętnością i cynizmem. Meryl Streep jako bezwzględna prezydent USA oraz Jonah Hill jako jej syn wprowadzają do filmu elementy politycznej satyry, wyśmiewając współczesne mechanizmy władzy i manipulacji. Z kolei postać miliardera granego przez Marka Rylance'a stanowi karykaturę bezdusznych technologicznych magnatów, których interesy mają pierwszeństwo nad losem ludzkości. Film krytykuje współczesne media, które bardziej interesują się skandalami celebrytów niż naukową prawdą, oraz społeczeństwo, które często ignoruje naukowe ostrzeżenia na rzecz emocjonalnych i sensacyjnych treści.

Choć film ma silne przesłanie i oferuje wiele refleksji na temat obecnych problemów globalnych, jego tonacja bywa nierówna. McKay łączy elementy dramatyczne z komediowymi, co nie zawsze jest spójne, a niektóre sceny wydają się zbyt rozciągnięte, przez co film traci na dynamice. Jego humor, oparty na absurdzie i grotesce, może być trudny do zaakceptowania dla widzów oczekujących bardziej subtelnych środków wyrazu. Długość filmu również może stanowić wyzwanie, ponieważ pewne momenty są rozwleczone i mogą nużyć widza. Jednakże, mimo tych drobnych niedociągnięć, "Nie patrz w górę" stanowi istotny głos w dyskusji na temat kondycji współczesnego społeczeństwa i jego relacji z nauką, polityką oraz mediami.

Dla osób ceniących zaangażowane społecznie kino, film może być zarówno interesującym, jak i niepokojącym obrazem tego, jak łatwo ludzkość potrafi zignorować poważne zagrożenia, wybierając wygodne iluzje i manipulacje medialne. McKay bezlitośnie wyśmiewa mechanizmy, które w obliczu zagłady prowadzą do braku racjonalnych działań, co sprawia, że "Nie patrz w górę" to nie tylko satyra, ale także ostrzeżenie przed tym, jak kończy się ignorowanie naukowych faktów.