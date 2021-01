Damn fine podróż po świecie wulgaryzmów. Dziarsko, nienużąco, bezpruderyjnie, wręcz tworzy zaległy pean na cześć ważnych słów, tak inkluzywnych i wszechobecnych. Świat ich potrzebuje. 8

Język kształtuje rzeczywistość. Jedna sylaba może posiadać ogromne znaczenie i wielką siłę. Historia wulgaryzmów to bezpruderyjny przewodnik po najpopularniejszych słowach, ich genezie, współczesnym zastosowaniu oraz znaczeniu DLA ŚWIATA. Nienużące lekcje, na które zaprasza nas elegancki Nicolas Cage. Śmiałe, zabawne, bardzo intensywne pod względem informacyjnym i zadbane od wielu stron, krzyczące wręcz o oddanie hołdu przekleństwom i walkę z mitem jakoby ich używanie określało deficyty intelektualne rozmówcy lub chciały tylko prowokować.

Historia wulgaryzmów (2021-) - Nicolas Cage

Dokument w serii 20-minutowych o podobnej konstrukcji sześciu odcinków, oprowadza nas wraz z językoznawcami, kulturoznawcami, ale i postaciami ze środowiska artystycznego po świecie wulgaryzmów. Nie trzeba być filologiem angielskim, by mieć zapotrzebowanie na ten dokument. Wszechobecność wulgaryzmów sprawia, że odbiorcą tego dokumentu może być każdy. Dowiadujemy się, jak długą drogę przeszło przekleństwo, które na początku takowym nie było oraz dywagacje o jego przyszłości. Przypominamy sobie kultowe sceny z kina, które nie byłyby takie, gdyby nie wulgaryzm. Sprawdzamy nie tylko, co dają nam przekleństwa, ale również dostajemy niemalże humorystyczne szkolenie, jak ich używać. Są takie, które pojawiły się w Biblii, są również i takie, które używają na przykład kobiecych organów, by kogoś urazić, obrażając jednocześnie kobiety. Niektóre są szkodliwe społecznie, inne już tak oswojone, że można poddać pod wątpliwość, czy to jeszcze wulgaryzmy.

Historia wulgaryzmów to nie jest przezroczysty dokument w paśmie telewizyjnym. To też nie tylko obszerny zbiór ciekawostek rzucanych chaotycznie, a bardzo dziarskie, odważne i pełne ciekawych spostrzeżeń gadające.. przeklinające głowy. Nie skupia się na efektowności, a na efektywności, nie stając się żadnym show. Dokument ma swój porządek, ale wcale nie jest nadmiernie przy tym ugładzony, a wręcz przeciwnie - nasi bohaterowie opowiadają o wulgaryzmach, sami je stosując. Intrygujące, z wigorem, oddając wręcz cześć wulgaryzmom i pokazując ich niezbędność oraz naturalność. Eksperci i dobrani komicy/aktorzy wartko prowadzą narrację i naprawdę angażują się i nas w obserwowanie ewolucji słów. Nie wszystkie wychwalają, na szkodliwość niektórych i odzyskiwaniu słów przez kobiety, które na przykład są seksistowskie, pejoratywnie cechujące coś normalnego oraz służą jako jawny pokaz mizoginii i patriarchalnego porządku świata. Świetnie też, że autorzy nie umniejszają słowom i nie podchodzą do dywagacji bardziej niechlujnie dlatego, że mówią o wulgaryzmach, wręcz przeciwnie - wiedzą, że to zaniedbana często tabuizowana sprawa, mimo tego, że dotyczy nas wszystkich.

Nicolas Cage jako gospodarz jest w naprawdę dobrej formie i swoim nierozwiązłym, a pod krawatem sposobem opowiadania swata się z tematem doskonale. Wszyscy tutaj, tak naprawdę dodają rumieńców przecież nauce, która mogła wyjść sucha i nijaka, odczytywana albo w drugą stronę - jako mało wartościowa, nieskrępowana, wypchana tylko żartami zabawa. Jednak balans został doskonale zachowany. Tego chce się słuchać, o tym słuchać, wiedzieć więcej i przy okazji móc dowiedzieć się, że przeklinanie nie krzywdzi, a często nas ratuje. Damn fine podróż dokumentalna.