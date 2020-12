Jak debiutować to właśnie w taki sposób. Kino o nastolatkach dla dorosłych! 8

Ostatni komers, czyli najlepszy film w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych tegorocznego, 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, to dzieło, o którym będzie głośno. A jeśli nie, to powinno! Jak debiutować to właśnie tak. Wreszcie dostaliśmy kino o nastolatkach dla dorosłych!

Ostatni komers (2020) - Sandra Drzymalska

Pewnie czytając oficjalny opis festiwalowy filmu Ostatni komers, który brzmi następująco: "Ostatni tydzień szkoły w gimnazjum w małym polskim miasteczku. W oczekiwaniu na imprezę (komers) grupa uczniów spędza czas na miejskim basenie. W ciągu kilku dni zasmakują zauroczeń, odrzucenia i pierwszych zawiedzionych nadziei. Zapis ich doświadczeń jest zwieńczeniem okresu gimnazjalnego i portretem współczesnej młodzieży poszukującej tożsamości, przynależności i więzi.", pomyślicie "o nie, znowu polski film o nastolatkach". Na szczęście debiutujący w pełnym metrażu Dawid Nickel zaskakuje i prezentuje kino dużo bardziej dojrzałe i życiowe niż poprzednicy.

W trakcie seansu Ostatniego komersu ma się wrażenie, że jest to kino uniwersalne, które trafi nie tylko do młodych widzów, ale również tych nieco bardziej doświadczonych. Pomimo poruszanego tematu Dawid Nickel tworzy film zrozumiały dla każdego. Jestem gotów zaryzykować i napisać, że ten film łączy pokolenia, chociaż na ekranie widzimy przede wszystkich nastolatków uczęszczających jeszcze do szkół. Pierwsze miłości, pierwsze narkotyki, alkohol, imprezy, wygłupy, kradzieże - błędy młodości, które popełniają bohaterowie tej historii nie są jednak w żaden sposób komentowane. Nickel nie ma zamiaru prawić kazań, mówić co jest dobre, a co jest złe. Ten film co prawda może posłużyć, jako drogowskaz dla młodego człowieka, jednak on sam musi wybrać drogę, którą podąży.

Ostatni komers (2020) - Nel Kaczmarek

Ostatni komers to kino inicjacyjne najwyższych lotów. Kino, które na festiwalach, takich jak Sundance Film Festival zdobywa rzeszę fanów i wysokie oceny od krytyków. Co prawda użyłem już tego słowa, ale użyję je także w nieco innym kontekście - uniwersalność. Pomimo wylewającej się z ekranu polskości, sytuacji i dialogów, które raczej nie zostaną zrozumiane przez widza zagranicznego, zrozumiany zostanie ten film, jako opowieść o młodości, utracie niewinności. I chyba w tym tkwi jego największa siła. Jest to historia niezwykle życiowa, ale opowiedziana bez krzty fałszu. Historia i postacie, w które po prostu wierzysz.

Dawid Nickel w idealny sposób prowadzi młodą obsadę aktorską (wspieraną kilkoma bardziej obytymi w świecie kina twarzami), ponieważ rozumie potrzeby i obecnie realia wśród młodzieży. Dialogi są autentyczne i z pazurem, młodzież wreszcie rozmawia, tak jak rozmawiać powinna. Zdjęcia są kolorowe, sporo tu kontrastów, pomimo tego, że akcja rozgrywa się przecież w świecie blokowisk, które zazwyczaj pokazywane są okiem kamery w sposób ponury i szary. Nickel pokazuje, że można tworzyć kino o młodzieży w sposób poważny i nieprzerysowany. I za to brawa!