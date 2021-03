To eskapistyczne filmowe odwrócenie ról stanowi nieszkodliwy, ale pusty familijny numer. 4

„Dzień na tak” Miguela Artety to dziecięca, niewinna wersja „Nocy oczyszczenia” i wyobrażenie 24-godzinnego święta bezprawia oczami najmłodszych. A tak na poważnie? To produkcja pełna dziecięcej fantazji i radości o dniu, w którym rodzice muszą zgodzić się na wszystko, co pozwoli ich dzieciom urzeczywistnić najdziksze marzenia rodem z kanału Nickelodeon…bez względu na konsekwencje. To eskapistyczne filmowe odwrócenie ról stanowi nieszkodliwy, ale pusty familijny numer. Co ciekawe, szczególnie jeden rodzic polubił się z tym intrygującym pomysłem, a mianowicie odtwórczyni głównej roli Jennifer Garner. Aktorka już wcześniej wypowiadała się w mediach społecznościowych o zorganizowaniu tego typu wakacji z trójką swoich dzieci. Jest także producentem filmu, który zadebiutował z dniem wczorajszym na platformie streamingowej Netflix.

Czynnik decydując o tym, czy komedia rodzinna jest „dobra” zwykle sprowadza się do tego: czy jest to coś, z czego czerpać radość mogą jednocześnie dzieci i dorośli? W przypadku „Dzień na tak” odpowiedź na to pytanie brzmi „nie”. Film oparty na książce dla dzieci napisanej przez Toma Lichtenhelda i zilustrowanej przez nieżyjącą już Amy Krouse Rosenthal jest po prostu mdły, ale w gruncie rzeczy nieszkodliwy i co najważniejsze niezbyt długi – ma 86 minut, podczas których gromadzi wystarczająco dużo energii, aby zaangażować najmłodszych widzów na czas jego trwania.

Legenda głosi, że Allison (Jennifer Garner) i Carlos (Édgar Ramírez) byli kiedyś spontanicznymi łowcami przygód, ale od kiedy zostali rodzicami zmienili tryb na „nadopiekuńczy” w stosunku do trójki swoich dzieci - nastolatki Katie (Jenna Ortega), nerda Nando (Julian Lerner) i najmłodszej, błyskotliwej Ellie (Everly Carganilla) . „Słowo >>nie<< jest częścią rodzicielstwa” – mówi w jednej z początkowych scen Allison. Prawda jest jednak taka, że jest po prostu nazbyt surowa, a szkolne projekty jej dzieci sugerują, że domowa dyktatura potrzebuje prawdziwego zamachu stanu (syn kręci film porównujący ją ze Stalinem i Mussolinim). Zmęczeni mówieniem „nie” w odpowiedzi na każdą prośbę i zachciankę, za radą szkolnego pedagoga dają im dzień, w którym owa rutyna ma ulec zmianie. Są oczywiście podstawowe zasady: nie mogą prosić o nic niebezpiecznego lub nielegalnego, nie mogą prosić o nic związanego ze wspólną przyszłością i nie są przecież dżinami, więc nie mogą im wręczyć, powiedzmy… miliona dolarów. Walka na balony z wodą w środku miejskiego parku? Brzmi jak plan! Podobnie jak przebranie mamy i taty w kostiumy superbohaterów.

Tym, co prawdziwie razi tu w oczy jest brak konkretnego konfliktu - chyba że dom wypełniony pianą i bąbelkami liczy się jako konflikt - i staje się raczej rutynowym pokazem slapstickowych gagów z nieustannym obrywaniem w krocze na czele. Scenariusz jest rozczarowująco nijaki i cierpi na deficyt zadziornego lub po prostu żwawego dialogu. W dodatku uparcie zwalnia on przed potencjalnymi punktami kulminacyjnymi, przez co całość traci potencjał, aby przekształcić nasze rodzinne pandemonium w coś naprawdę zabawnego.

Rezultatem jest powierzchowna refleksja o odkrywaniu wolności i wadze poczucia własnej autonomii, które zbliżają do siebie członków rodziny i zaszczepiają w nich pewność siebie, jednocześnie wyzwalając skądinąd tonących w morzu swych własnych skostniałych zasad opiekunów. Pomysł, by dać dziecku coś do powiedzenia – nie tylko na jeden dzień - jest dobry, a film promuje wspólnotę, którą może potencjalnie stworzyć w rodzinach. Niestety wykracza on daleko poza to, co widzimy na ekranie. Oczywiście po roku pandemii, który tak bardzo wykluczył dzieci z życia towarzyskiego, „Dzień na tak” może być dla nich mile widzianą chwilą wytchnienia. Czy jednak powinny one zaprosić na seans dorosłych członków rodziny? To jedna z tych sytuacji, w której powiedzenie „nie” jest w pełni właściwe… podziękujecie mi później.