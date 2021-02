Pełna mocy manifestacja wolności, której się boi system patriarchalny. Taniec jako podróż, a nie pokaz dla mężczyzn. Odzyskiwanie swojego ciała. 8

Patriarchalny świat został zaprojektowany dla mężczyzn, a kobiety muszą podporządkować się do męskocentrycznej narracji. Prowadzi do nieustannej przemocy psychicznej i fizycznej, która udowadnia mężczyznom status quo. O skali wypierania z siebie swojej kobiecości lub walczeniu do wyczerpania o dostanie się do kanonów piękna i presji poruszająca i szczerze mówi dokument Twoje ciało, twoja walka. Leczenie traum i odzyskiwanie swojego ciała może się odbywać poprzez odblokowujący utajone pragnienia, które kobietom towarzyszą całe życie, taniec na rurze. „Tonąca” rurki się chwyta, doskonale rozprawia się z wartościowaniem i zamkniętymi skojarzeniami ze zmysłowym tańcem. To bardzo ważny, z ogromnymi ruchami tektonicznymi emocji dokument, który powinien być rekomendowany dla każdej i każdego z nas. To mocno konfrontacja na poziomie osobistym i poziomie świadomości kultury ograniczającej kobiety i nieustannie pouczającej.

Sheila Kelly, aktorka jest również coraz bardziej znana z mocy jaką próbuje wyzwalać w kobietach przez Pola Dance. Nie chodzi w tym dokumencie o jej fenomen, czy zaimponowanie nam i pokazanie, jak szalenie wymagająca to dyscyplina (ale oczywiście tak jest). Tutaj skupiamy się na jej terapeutycznym wymiarze. Spędzimy czas z bohaterkami jej zajęć i będziemy towarzyszyć wielu uczuciom, a ich sala zajęć będzie wolna od oceniania, nastawiona wyłącznie na wsparcie i przyzwolenie na powiedzenie wszystkiego. Nie chodzi o poziom trików na rurce, a o "sukces" na poziomie samomiłości. To żaden wyścig. Wyłania się dzięki temu dokumentowi odważny i wzruszający bez podstępów obraz zróżnicowanego, kobiecego cierpienia. O rolach jakie odgrywamy, o stygmatyzacji społeczeństwa, która najczęściej strofuje kobiety za ich wolność, a tego braku kontroli obecny system, gdzie beneficjentami są mężczyźni, boi się najbardziej. O licznych przypadkach nadużycia czyjejś prywatności, odebrania godności, gwałtów i przemocy seksualnej oraz molestowaniu. Dziewczyny poszarpane przez życie przejdą wspólnie długą podróż do odzyskania swoje ciała.

Twoja ciało, twoja walka to utwór, który manifestuje kobiecą siłę oraz pokazuje, jak Ją wyzwolić, ale nie w formacie zupki błyskawicznej, a naprawdę wybebeszając się. Dokument doskonale zwraca uwagę na wiele krzywd, do jakich doprowadza nierówność płci od dziecka. Chłopcom się mówi, że mogą wszystko i mają zdobywać świat. Dziewczynki od wielu lat wychowuje się na ofiary. Uprzejme, bierne i posłuszne. Później nie potrafimy wyrazić swoich potrzeb, nie wiemy gdzie postawić granicę, idziemy przez życie ze wstydem. Sheila oddaje głos swoim bohaterkom, jesteśmy z nimi, widzimy jakie emocje wyzwalają się w nich, jak działa na nich poruszanie ciałem. Z niego i jego ruchu można wyczytać wiele kobiecego bólu. Odwiedzamy też bohaterki, które startują w zawodach, pokazując ile może zmienić w życiu nie tylko kobiet, bo mamy też tańczących mężczyzn Pola Dance. Nie ma w sobie to nic z próby opchnięcia nam jakiś karnetów na ćwiczenia. To nie wymijająca się z prawdą ani na chwilę rejestracja, jak kobiety chcą móc tańczyć erotycznie, seksownie, ale dla siebie, a nie cudzego spojrzenia i zadowolenia. Zróżnicowane sylwetki, twarze, ale każda wyjątkowa.

Dokument nawiązuje świetnie dialog z widzem. Wzrusza, porusza, prowokuje do wściekłości i wewnętrznego buntu poprzez codzienne patologie w naszym świecie, które doprowadzają do takich kobiecych pogruchotań. Nie opowiada nic na skróty, normalizuje pewne tematy, walczy z tabu. Z wielką mocą dąży do wyzwolenia oraz oddaje głos kobietom. Żywy, od wybuchów śmiechu do litrów łez dowód, że odwaga jest kobietą.