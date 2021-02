Choć film nie przełamuje nowych terenów, jest wyjątkową artystyczną celebracją zaciekłych, wewnętrznych, emocjonalnych bitew, z którymi borykają się kobiety w każdym wieku. 7

Debiut reżyserski Josepha Chen-Chieh Hsu pt. „Little big women”, to melodramat, który w wyjątkowy sposób oddaje szczegóły życia rodzinnego za pomocą bardzo drobnych gestów i spojrzeń, przywołując na myśl doświadczenia wielu rodzin – nie tylko tych tajwańskich. Pomimo niespiesznego tempa w opowiadaniu historii i braku częstych zwrotów akcji, kłótni czy konfrontacji, film porusza się po emocjonalnym polu minowym zwyczajnej rodziny, bezbłędnie trafiając w czułe punkty głównych bohaterek.

„Little big women” koncentruje się na Lin Shoying (świetna Shu-Fang Chen), odnoszącej sukcesy właścicielce restauracji w Tainan, i jej trzech dorosłych córkach – uzdolnionej chirurżce plastycznej (Vivian Hsu), niezależnej rozwódce (Ying-Xuan Hsieh) i sumiennej restauratorce (_Ke-Fang Sun_(o1059327)). W 70. urodziny Lin umiera jej mąż Chen Bochang, który nie kontaktował się z rodziną od ponad dziesięciu lat. Obchody urodzin zmieniają się w wielodniowe przygotowania do pogrzebu, a Lin, którą doświadcza widmo przeszłości, składa przysięgę, że zorganizuje pogrzeb w Tainan, mieście na południowo-zachodnim wybrzeżu Tajwanu, choćby na przekór życzeniom wieloletniej kochanki jej męża, pani Tsai (Ning Ding), kobiety, której nie chce spotkać na swojej drodze. Trzy córki muszą stawić czoło skomplikowanym relacjom z nieobecnym ojcem i dominującą matką, równocześnie mierząc się z sekretami rodziny, o których nie miały pojęcia.

Fundament filmu stanowi więc pięć postaciach kobiecych (odgrywanych przez aktorki trzech rożnych pokoleń), reprezentujących kobiety, małe lub duże - jak sugeruje tytuł - dążące do szczęścia, bawiące się dobrze, opłakujące utratę bliskich lub same tych bliskich zaniedbujące. W całej gamie przeróżnych ekranowych relacji nie brakuje sprzeczności i przewrotności, melancholii, ale i dużej dawki optymizmu. Zainspirowany życiem swojej własnej babci, rezonując z autentycznością doświadczeń z pierwszej ręki, reżyser spogląda na swe bohaterki z wielką troską, czułością i szacunkiem do idei matriarchalnych więzi. Jak sugeruje tytuł, na ekranie zauważalny jest brak męskich postaci, choć cień zmarłego ojca, szelmowskiego kobieciarza granego w retrospekcji przez Webera Yanga, bez wątpienia dopełnia każdą ze scen.

Aktorka-weteranka Shu-Fang Chen za swój występ w „Little big women” została nagrodzona statuetką Golden Horse dla najlepszej aktorki w filmie, którego światowa premiera odbyła się w październiku ubiegłego roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Busan. Chen jest doskonała jako irytująca głowa rodziny, ale ostatecznie współczująca i pełna emapatii Shaying, jednak to występ Hsieh zrobił na mnie największe wrażenie . Zdeterminowana, by żyć na własnych warunkach, nawet po otrzymaniu druzgocącej diagnozy choroby nowotworowej, bardziej uosabia ducha swojego zmarłego ojca niż pozostała część rodzeństwa, przyciągając w ten sposób naprzemiennie ich gniew oraz sympatię.

Akcja rozgrywa się w Tainan, a przez cały czas trwania filmu bohaterowie rozmawiają między sobą głównie tajwańskim dialektem hokkienem. Sceny z pogrzebu Chena i sceny retrospekcyjne z Tajwanu z lat 70. również nadają filmowi wyraźnie południowy smak, pełen orientalizmu i barwnych tradycji Dalekiego Wschodu. Styl artystyczny Hsu może kojarzyć się z mistrzami kina, takimi jak Hirokazu Koreeda oraz Yasujiro Ozu, których twórczość pełna jest portretów rodzinnych, skupiających się na chwilach chwytających za gardło oraz tych pełnych szczęścia i sielanki, przeplatanych z rzadkimi, ale współgrającymi komediowymi wstawkami. Bohaterki nie wyrażają bezpośrednio swoich trudnych emocji, które kryją się pod powierzchnią, ale aktorskie występy dosadnie sugerują nam ich istnienie. W rezultacie uczucie, które łączy rodzinę, jest czasami złożone - wywołujące swoisty dysonans. „Little Big Women” opowiada o nierozerwalnych rodzinnych więzach, kształtujących nas i determinujących nasze postawy przez całe życie, które jednak potrafią być niekiedy przytłaczające i destrukcyjne. Jest to obraz bardzo sugestywny i prawdopodobnie silnie rezonuje z osobistymi doświadczeniami wielu widzów - dość dobrze ukazana jest tu troska starszych, problematyka potrzeby utrzymywania publicznej reputacji lub postawy rodziców, którzy domagają się wdzięczności od swoich dzieci.

Podobnie jak rolki z krewetkami - będące specjalnością głównej bohaterki - których delikatność, będąca początkowo ciepła i słona, a po chwili wpadająca w nieco słodkie nuty smakowe, „Little Big Women” łączy w sobie słodycz, kwaskowatość i gorycz, które ostatecznie wpisały się w mój gust kulinarno-filmowy. To film, który zachęca widzów do zwolnienia tempa w decydujących momentach życia, tych zarówno małych, jak i dużych. Choć narracyjnie nie wprowadza on żadnych innowacji i nie przełamuje nowych terenów, jest wyjątkową artystyczną celebracją zaciekłych, wewnętrznych, emocjonalnych bitew, z którymi borykają się kobiety w każdym wieku i bez wątpienia zasługuje na entuzjastyczne uznanie.