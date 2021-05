Dużo strzelanki, większość to ślepaki. Film, który ma ambicje na coś więcej, niż seryjny dramat sensacyjny i rozrywki, ale brakuje mu narzędzi i przez to drażni zamiast intrygować. 3

Jest taki moment doświadczania kina sensacyjnego, że jeżeli byśmy przenieśli się w czasie do lat 90. to byśmy stwierdzili, że to solidny materiał. Taki kaseciak, co nie masz większych oczekiwań, tylko dobrze wytrenowanych aktorów, a bardziej kaskaderów i jakąś minimalną logistykę. Niestety Without Remorse potwierdza, że takie rzeczy jeszcze ktoś kręci w 2021 roku i próbuje symulować, że nie chodzi tu tylko o jakąś kliszę skrzywdzonego, oszukanego przez wszystkich samotnego, silnego, ostatniego sprawiedliwego, a o większy spisek i filozofię państw, które są mocarstwami. Niestety narracyjnie to wszystko jest pretekstem, by było głośno i efekciarskiego, ale nie może zatrzymać się w stworzeniu wyłącznie seryjnej rozrywki i ma chrapkę na mikro i makro dramaty, niestety. Dużo się strzela, w większości to ślepaki.

Śledzimy losy Toma Clancy’ego, komandosa walcząca w jednostce dla Ameryki, pełen zaufana i oddania dla swojej ojczyzny. Pierwsza z misji, w której mu towarzyszymy będzie serią niefortunnych zdarzeń w życiu naszego bohatera, zdemaskuje przed nim jaką rolę naprawdę sprawuje dla władz, jakim mięsem armatnim są on i jego towarzysze oraz towarzyszki. Tom Clancy pragnie zostawić wojsko z daleka, gdyż jego lojalność nie została doceniona, a on czuł, że uczestniczy w jakiejś grze politycznej. Ta sięga bardzo wysoko i bardzo daleka, gdzie chodzi o rywalizacje między państwami, a oni się tylko pionkami. Jednak Tom Clancy na długo nie będzie mógł na długo rozsiąść się spokojnie w fotelu i odseparować się od niebezpiecznego środowiska, któremu nie można zaufać.

Film, który po polsku został przetłumaczony Bez skrupułów Toma Clancy’ego naprawdę nie ma skrupułów (ale nie w ten sposób, o który można by go podejrzewać poprzez nawiązanie do uniwersum z Jackiem Ryan’em jako bohaterem wiodącym) by traktować widza jako naprawdę od byle jakich doświadczeń telewizyjnych produkcji, gdzie nie chodzi mu o nic więcej, niż „kopankę” i to nawet mało kreatywną formalnie. Cała narracja jest pełna szwów, braku logistyki i absurdów. Podążamy za naszym bohaterem, który oczywiście ma monopol na błyskotliwość i największą siłę, ogromnie wtórnie, odkrywa kolejne kulisy wielkiej polityki i jesteśmy zaskoczeni, że on jest zaskoczony. Te plot twisty również nie wychodzą im zgrabnie. Wszelkie fikołki i sceny akcji są jakimś przeszczepem już dla widza znanym.

Without Remorse, pudłuje emocjami o wytwarza naprawdę śladowe ilości napięcia. Raczej idzie na skróty i spory chaos fabularny, obiecując naprawdę coś złożonego. Gdyby ten film potrafił utrzymać w jakiejś niezobowiązującej tonacji „dziania się”, bez próby pogłębiania opowiadania, naprawdę mielibyśmy kawał soczystej rozrywki. Zamiast tego jest tendencyjna rywalizacja i zemsta, która sprawia, że bohater jest nieśmiertelny. Widz się niestety trochę za szybko o tym dowiaduje.