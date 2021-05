Serial, któremu brak znaków szczególnych. Być czymś więcej, niż kinem akcji, czyli mało pogłębionym, egzystencjalnym pochyleniem się nad moralnością. Ale to już było. 4

Podejmowanie się tworzenia opowieści o superbohaterach to jednak super odwaga i super bohaterstwo, jeżeli się uda zrobić to nieszablonowo i intrygująco, pogłębić obszar podejmowanych tematów. Niestety „Dziedzictwo Jowisza” nie jest tego przykładem, a jąka się mocno za innymi produkcjami. Serial, który duma nad jednym problemem natury moralnej, o zasadności działań pokojowych wśród cywilizacji śmierci i trzymania się pewnych wartości bezwarunkowo mimo postępującej agresji i przemocy. Próba znalezienia się w bardziej skomplikowanych i wielowymiarowych rewirach, niż przewijania się od jednej sceny ratowania świata z pełnym truizmów i powtarzalności problemami aktualności pewnych wartości i uznania władzy w międzyczasie, które nie generują wielu emocji i naprawdę nie wykorzystują swojego sporego potencjału. Zbyt asekurancki i mało poddający się impulsom serial.

Historia wędruje po dwóch przestrzeniach czasowych. Jesteśmy w czasie teraźniejszym, gdzie istnieje Unia Sprawiedliwości, która parafrazując „tam gdzie policja nie może, tam superbohatera pośle” nieanonimowo, z wpisaniem ich obecności w codzienność ludzkości, jako kolejny po prostu aparat walczący z bezprawiem. Wędrujemy też naprzemiennie do genezy powstania Unii. Poznajemy okoliczności, turbulencje towarzyszące wyprawie, która doprowadziła do pojawienia się superbohaterów na Ziemi. Najważniejszym bohaterem tego serialu jest kodeks. To on, dawno spisany przez najsilniejszego z nich Sheldoma Samposna - Utopiana i zaakceptowany przez pozostałą grupę wybrańców wiele lat lat temu, staje się tracić na sensowności, praktyczności i uzasadnieniu we współczesności, w której zło jest coraz bardziej bezwzględne, a lojalność wobec ustaleń o niezabijaniu nigdy wrogów atakujących świat zaczyna zbierać oraz większe żniwo wśród członków Unii. Moralność, od której nie ma odstępstwa, nawet jeżeli chodzi o sytuację działania w obronie własnej, zaczyna kosztować życie coraz większą ilość osób. Liczne postaci zaczynają podważać tę nieruchomą zasadę, gdyż ilość ataków na ziemię się nie zmniejsza, a śmierci wśród członków jest coraz więcej. Na dodatek pojawiają się nieporozumienia pomiędzy członkami Unii w kontekście niezmiennego panowania Utopiana, gdyż coraz więcej postaci powątpiewa w jego brak wyrozumiałości, brak elastyczności i niechęć do słuchania krytyki. Ma silne przekonania, co do słuszności swojego działania i nie dopuszcza nawet najbliższych do głosu. Oczywiście istotnym (przynajmniej próbował być) wątkiem jest również nowe pokolenie superbohaterów, gdzie córka Sheldona totalnie bojkotuje jakiekolwiek podporządkowanie się dziedzictwu superbohaterstwa i nie czuje żadnego zobowiązania, ucieka i odcina się od ojca, a syn wręcz przeciwnie, czuje presje wielkości swojego ojca i pragnie utrzymywać Unię dalej przy życiu.

Dziedzictwo Jowisza to dosyć mizerny, wybitnie przeciętny, niewyróżniający się serial o superbohaterach „udomowionych”, gdzie ciekawie nie skupiamy się na ich super mocach, a na ich wewnętrznych konfliktach, ale bardzo jednoznaczny i jednokierunkowy. Użycie motywu - superbohater to też człowiek i rozebranie go z tej całej otoczki mitomańskiej oraz skonfrontowanie z problemami, które temu towarzyszą i odpowiedzialnością jest dosyć schematyczne. Może, gdyby nie wcześniejsze seanse Niezwyciężonego, czy The Boys, takie zabiegi, próby podjęcia innej narracji, a nie tylko efektownej walki dobra ze złem byłyby bardziej nowatorskie i autorskie. Tutaj jednak niestety nie ma na to szczególnego pomysłu i trochę film pod względem rozprawiania o moralności oraz odpowiedzialności zaczyna się w pewnym momencie jąkać i wydłużać sylaby tego samego zdania.

Sensacyjne sekwencje i momenty mają mało błysku i ikry, a teoretycznie wiodący wątek, na którym skupia się więcej uwagi, czyli psychologiczny jest bardzo prosty i nie ma pomiędzy nimi balansu. Na dodatek ta wędrówka do przeszłości jest interesującą przygodą, ale porusza się po powierzchni i nie towarzyszy jej żaden ciężar egzystencjalny. Autorzy, jak gdyby chcieli zanurzyć się w głowach, ale kompletnie nie potrafią nic z nich wyciągnąć ciekawego.

Największy jednak potencjał, który traci ostrość z każdym odcinkiem jest wątek młodych superbohaterów, namaszczonych wielkimi mocami, o które się wcale nie prosili. Chloe totalnie odcięła od toksycznego ojca, który nie potrafił oddzielić życia bohatera od prywatnego i być ojcem z prawdziwego zdarzenia. Brandon uwikłany w wierność ojcowi waha się, ale jednak wkłada kostium superbohatera i respektuje zasady kodeksu. Tylko w Dziedzictwie Jowisza te postaci nie są wystawione w pierwszym rzędzie, tak znacząco, jak powinny, co podniosłoby akcje produkcji. Film podąża za gnębionym i powtarzającym oraz, wręcz recytującym zdania najstarszym Utopianem. Nic tutaj nie znajduje się ciekawego, mimo pozornego dłubania w jego psychice, motywacjach działań i tego nieustannego sprzeciwu wobec zmian. Sam przeciwko wszystkim, kręci się to mocno w koło i na dodatek jest nieustannie poważnie, ze zbytnim nadęciem i niewesoło.

Dziedzictwo Jowisza niestety składa się z wytartych konwencji, powtarza spore komunały, z czasem serwuje nam coś skąpiej ilość scen akcji, a wolny czas zapełnia powtarzalnymi problemami i dłużyznami, które nie dają nic widzowi. Dziedzictwo Jowisza - znaków szczególnych - brak.