Wreszcie polski serial oryginalny Netfliksa, którego nie musimy się wstydzić. 7

Wielka woda to oryginalny polski miniserial platformy streamingowej Netflix inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, które rozegrały się we Wrocławiu w 1997 roku. Produkcja z gwiazdami rodzimego ekranu porusza temat powodzi tysiąclecia, która nawiedziła Europę Środkowowschodnią w drugiej połowie lat 90.

Wielka woda (2022-) - Tomasz Schuchardt, Agnieszka Żulewska

Do Wrocławia zbliża się fala powodziowa. Z tego powodu do miasta wezwana zostaje Jaśmina Tremer, hydrolożka mająca za zadanie pomóc w obronie stolicy województwa dolnośląskiego. Jednym z jej sojuszników w walce z powodzią jest Jakub Marczak, miejscowy urzędnik samotnie wychowujący nastoletnią córkę, którego łączą z Tremer zawiłe sprawy z przeszłości. W tle wydarzeń rozgrywających się w wielkim mieście widzimy również starania rolników pod dowództwem Andrzeja Rębacza, którzy robią wszystko, aby władze nie zniszczyły wału przeciwpowodziowego w pobliżu wsi, z której pochodzi.

Wielka woda to produkcja, która działa na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim seria spisuje się, jako kronika tragicznych wydarzeń, które rozegrały się w drugiej połowie lat 90. Twórcy w bardzo sensowny i interesujący sposób prezentują nam miastowych urzędników starających się zapobiec zalaniu Wrocławia oraz ludzi ze wsi, którzy walczą o swój majątek i dom. Obie strony mają potężne argumenty w tej walce i ciężko nie angażować się w owy konflikt, którego kulminacyjny moment jest w mojej opinii najbardziej pamiętnym i najlepszym elementem serialu. Wielka woda to kino katastroficzne, które w ostatnim etapie zmienia się w prawdziwą survivalową opowieść. Nie spodziewajcie się jednak iście hollywoodzkich sekwencji zalewania miasta - nie mniej sposób jaki prezentowana jest tytułowa wielka woda przez twórców jest jak najbardziej satysfakcjonujący.

Wielka woda (2022-) - Agnieszka Żulewska, Blanka Kot

Najlepsze w produkcji Netfliksa jest nie sam survival na wodach zalewających Wrocław, a wyczekiwanie w napięciu nieuniknionego. To właśnie ten element serii działa najlepiej, tym bardziej, kiedy zna się finał całej tej historii i to do czego doprowadziło opieszałe zachowanie polskich władz. Masa błędnych decyzji, które w zamierzeniu miały uratować miasto, a także brak umiejętności antycypowania, niektórzy rzeczy to tylko przykłady grzechów popełnionych przez ówczesną władzę.

Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić w kontekście serialu to byłaby to zapewne główna bohaterka grana przez Agnieszkę Żulewską. W pewnym momencie jest ona iście karykaturalnie przedstawiana przez scenarzystów, co niestety nie do końca pomaga w odbiorze jej kolejnych poczynań. Nie pomaga także sama aktorka, która do słabo napisanej postaci dorzuca równie złe i sztuczne aktorstwo. Po całkiem drugiej stronie - nomen omen - rzeki jest Tomasz Schuchardt. Jego niesamowicie naturalny sposób grania stawia go na samym aktorskim szczycie Wielkiej wody i to właśnie on jest prawdziwym panem ekranu.

Wielka woda (2022-) - Agnieszka Żulewska

I chociaż Wielka woda rozpoczyna w znakomity sposób, jako kino nie tylko katastroficzne, ale też polityczne, to można odnieść wrażenie, że nie zaszkodziłoby gdyby na sam koniec doszło też do rozliczenia poszczególnych bohaterów za to co się działo w 1997 roku. Zamiast tego w pewnym momencie historia zostaje urwana a scenarzyści serwują nam hollywoodzkie zakończenie. Reszta elementów broni się jednak znakomicie. Wreszcie polski serial oryginalny Netfliksa, którego nie musimy się wstydzić.