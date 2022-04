Okazuje się być całkiem niezłą robotą, ze zgrabnie rozpisaną, dwufrontową intrygą, która finalnie ładnie się zazębia. 6

Zachowaj spokój to najnowsza oryginalna serialowa propozycja platformy Netflix prosto z Polski. Amerykański gigant jeszcze raz postanowił właśnie w naszym pięknym kraju zaadaptować powieść kultowego pisarza Harlana Cobena. Czy 6-odcinkowy Zachowaj spokój jest kryminałem wartym zapoznania się?

Akcja miniserialu umiejscowiona została w Warszawie. Kiedy w nie do końca jasnych okolicznościach ginie uczeń jednej z warszawskich szkół, Adam Barczyk zaczyna dziwnie się zachowywać oraz obarczać winą za śmierć przyjaciela. Wkrótce chłopak znika bez śladu, a życie jego rodziny oraz znajomych bardzo mocno komplikuje się, kiedy na horyzoncie zaczyna pojawiać się prawda związana z tymi tragicznymi okolicznościami. Na domiar złego w Warszawie zaczynają ginąć młode kobiety.

Zachowaj spokój to produkcja stworzona na amerykańską modłę. Z pozoru zwykłe rodziny żyjące na luksusowym osiedlu, szkoła średnia wyglądająca niczym ta wyjęta z amerykańskich seriali czy wreszcie cała paleta młodych bohaterów... których po prostu nie da się polubić. Naprawdę. To właśnie postaci młodocianych bohaterów były dla mnie sporym problemem, z którym finalnie sobie nie poradziłem. Ich charaktery i sposób bycia całkowicie mnie do siebie zraził - rozumiem, że twórcom chodziło o zachowanie klimatu młodzieżowej dramy i zamerykanizowania serii w taki sposób, aby zyskała popularność również na Zachodzie, ale ja osobiście tego nie kupuję i już.

Serial zdecydowanie lepiej wypada pod względem kryminalnej intrygi, a raczej intryg. Zachowaj spokój to tak naprawdę dwie kryminalne linie narracyjne. W pierwszej obserwujemy rodzinę Adama Barczyka, która stara się pomóc młodemu chłopakowi, jak tylko może. Zresztą scenarzyści serialu w umiejętny sposób łączą wiele wątków - bo to nie tylko najbliżsi Adama biorą udział w tych wydarzeniach. Inni uczniowie, przyjaciele, znajomi czy policjanci - oni wszyscy pełnią jakąś funkcję w tej historii.

W drugiej linii narracyjnej, o której wspomniałem. mamy przerażającą parę - mężczyzna oraz kobieta - porywającą niczemu winne kobiety, które jak się okazuje mogą mieć coś wspólnego z bardzo przyziemną sytuacją. Nie chcę wdawać się w szczegóły i ich zdradzać widzom, którzy nie mieli jeszcze okazji zobaczyć nowego serialu na podstawie Harlana Cobena, ale możecie być pewni, że występujący w roli bandziora Jacek Poniedziałek po prostu Was zachwyci. Osobiście uważam go za swojego faworyta, jeśli chodzi o najlepszego aktora całego show. Nie oznacza to jednak, że reszta obsady nie daje rady. Wręcz przeciwnie - Magdalena Boczarska po raz kolejny udowadnia, że jest czołową polską aktorką prezentując nam paletę wielu ekranowych emocji. W roli drugoplanowej zobaczyć możemy natomiast Grzegorza Damięckiego, który zagrał główną rolę w poprzedniej adaptacji Cobena - W głębi lasu. Damięcki jeszcze raz ogrywa postać Pawła Kopińskiego.

Ten serial to także przedstawienie wojny pokoleniowej, która trwa od zarania dziejów. Rodzice walczą z dziećmi, dzieci walczą z rodzicami. Jedni chcą je kontrolować w trosce o ich dobro. Ci drudzy natomiast pragną nieco więcej zaufania ze strony swoich rodzicieli. Zapewne w tej kwestii nigdy nie dojdzie do pełnego porozumienia, ale próbować oczywiście warto. Finalnie Zachowaj spokój okazuje się być całkiem niezłą robotą, ze zgrabnie rozpisaną, dwufrontową intrygą, która finalnie ładnie się zazębia. Może i bohaterowie nie do końca dają się lubić, a serialowej Warszawie bliżej do miasta rodem z amerykańskiej telewizji, ale i tak warto dać szansę temu tytułowi.