Tak przyciągające, że czasami chce się aż merdać ogonem. Niewykalkulowana, a z entuzjazmem i szczerością stworzone. Z bezwarunkowej sympatii do widza, jak bezwarunkowa miłość psa do swojego człowieka. 7

Animacja jest doskonałym narzędziem, by oddać ekspresję, niuanse i pofantazjować, co by było, gdyby zwierzęta przemówiły ludzkim głosem. Bardzo solidnie i ze świetną dynamiką wykorzystuje to, czerpiąc i nie nadwyrężając pojęcia dziecięcego kultu psów policjantów animacja Psi Patrol. Mimo że mocno zadedykowana dzieciom i ich sympatiom, czasami mruga okiem do starszego widza i sama historia jest na tyle interesująca oraz atrakcyjna, że jakby się miało, to by się chciało kilka razy zamerdać ogonem. To soczysta bajka, a nie żaden wyzysk fenomenu.

Nieskomplikowana historia opowiada o przeprowadzce do Miasta Przygód całej ekipy Psiego Patrolu. Stają przed ogromną ilością wyzwań, gdyż miastem zarządza niebezpieczny, karierowicz Humdinger. Psy go doskonale znają z tego, że ich nie cierpi i zdecydowanie umiłował sobie o wiele bardziej koty, a zaraz po nich samego siebie. Zobaczymy zmagania Psiego Patrolu z przeciwnościami i walkę o praworządność.

Psi Patrol zdecydowanie wzbogaca serialową wersję, mimo że, tak naprawdę ma przecież na to mniej czasu. Jest intensywnie, feeria kolorów i ruchów zwraca uwagę na siebie i naprawdę cały czas coś się dzieje na ekranie, ale bez prze bodźcowania. Na korzyść gra również zaskoczenie nas nową bohaterką, która wzbogaca historię i daje jeszcze więcej autorskiego od twórców. Nie jest tylko kolejnym atrakcyjnakiem dla fanów policyjnych sierściuchów.

Psi Patrol to naprawdę urocza animacja, z prostymi komunikatami, bez siłowania się na oryginalność, ale ze szczerymi, niekombinującymi specjalnie przekazami i wychodzi im to na dobre. Niewykalkulowana, a z entuzjazmem i szczerością zrobioną. Z bezwarunkowej sympatii do widza, jak bezwarunkowa miłość psa do swojego człowieka.