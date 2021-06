Dla jednych może wydawać się, że będzie to komedia romantyczna, w której jedna dziewczyna przebiera się za różne partnerki jednego chłopaka. Jednak nic z tych rzeczy. 7

Kiedy słyszysz tytuł Jestem wszystkimi dziewczynami, masz na pewno kilka pomysłów na to, o czym może być serial. Dla jednych może wydawać się, że będzie to komedia romantyczna, w której jedna dziewczyna przebiera się za różne partnerki jednego chłopaka. Jednak nic z tych rzeczy. Jest to zupełnie inny klimat, który wciągnie Cię bardzo szybko w swoje fabularne sidła. Tematyka jest bardzo chwytliwa i raczej mało, kto przejdzie obok niej obojętnie. Handel małymi dziećmi funkcjonuje nieprzerwanie – również w XXI wieku. Cała akcja toczy się w Johannesburgu. Młode osoby są traktowane jak zwykły towar. Dzieci nie są w stanie się sprzeciwić. Nie posiadają żadnego majątku oraz nikogo bliskiego. Nie mają nic do powiedzenia. Autorzy przedstawiają cały widok bardzo surowo i okrutnie przez co, serial zyskuje na realizmie. Zaproponowano ciekawe zestawienie bohaterów. Pani detektyw i zabójczyni przedstawiają dwa różne bieguny. Jedna strona dobra, a druga zła. Jednak obie bohaterki działają w słusznej sprawie. Czy wspólny wróg uświęca środki? W tym przypadku tak. Obie łamią prawo oraz wszelkie zasady, aby dojść do swojego celu. W tej kwestii szczególnie ładnie prezentuje się Erica Wessels. Aktorka jest bardzo ładnie przygotowana do zaprezentowania głównej roli w filmie. Praca w mundurze nie jest specjalnie elastyczna. To sztywne regulaminy, które często przyczyniają się do niepowodzenia misji. Dlatego główna bohaterka nie ma żadnych wątpliwości z tym, aby wyjść naprzeciw regulaminom i policyjnym procedurom. Druga bohaterka jest ciekawą postacią. Zła zabójczyni, która przyczynia się do dobra. To zabieg, z którym można się było spotkać w niejednym filmie oraz serialu – sprawdzą się również tutaj. Zawsze coś ruszą się w człowieku, kiedy widzi, że to właśnie czarny charakter potrafi przyczynić się do większego dóbr niż cały szwadron policjantów. Ci zazwyczaj trzymają się jedynie sztywnych procedur. Przez to bardzo rzadko są w stanie cokolwiek zdziałać i obraz Jestem wszystkimi dziewczynami obnaża to bardzo dobitnie. Autorzy ładnie bawią się dynamiką akcji. Odpowiednio zwalniają i przyśpieszają - w ten sposób zaskakują widza zwrotami akcji. Dodatkowo dobrze wpisuje się w to zaproponowana muzyka. Dzięki niej płaskość scen zostaje zapomniana i masz wrażenie głębi, która jedynie wpływa na intensywność emocji widza. W soundtracku dominują melodie, które są typowe dla kryminalnego kina. Sprawiają, że cała akcja ma zdecydowanie mocniejsze uderzenie oraz sama tajemnica intryguje jeszcze bardziej. Całość tworzy bardzo wciągający obraz. Film stanowi przypomnienie bardzo ważnej kwestii - tego jak ważna jest rola dziecka w społeczeństwie oraz jak łatwo można to zmienić i skazać bezbronne osoby na rzeczowe traktowanie, co dzieje się do tej pory w wielu kulturach. Zdecydowanie za mało mówi się na ten temat a Jestem wszystkimi dziewczynami jest krzykiem, którego celem jest zwrócenie uwagi na ten problem.