Salvo schlebia tradycyjnym wartościom. „Jeśli nie śpisz, to pracujesz.” - zwykł mawiać do syna. Teraz Salvo został doproszony do targowiska próżności. Rodzice wybranki Sebastiana to finansowi potentaci. Obecnie odcinają kupony od dawno zdobytych fortun. Salvo jest rutynowanym fryzjerem z Chicago. Strzygą się u niego niewiasty w różnym wieku, ale wszystkie chwalą sobie rękę mistrza. Sebastian zakochał się w pannie z wyższych sfer, do których próbuje aspirować. Chciałby przedstawić ojca swoim przyszłym teściom. Salvo jest prostolinijnym człowiekiem. Nie zwiodą go snobizmy zapisane w obcych mu genach.

„Ona zarzuca nogi na stolik.”- kwestionuje wybór syna Salvo. Na myśli ma przyszłą synową. „Tato, a co ty innego robisz?”- ripostuje przyparty do muru Sebastian. Salvo jest zażenowany pretensjami syna. Tata nie ma pojęcia, czym dla bywalców salonowych będzie wpadanie do prestiżowego Studia 54. Ojcu pokazane mu salony, w których wiszą podobizny przodków, nie imponują. Sam służył w armii, a święto 4 lipca stanowi jedyny wiarygodny akt tożsamościowy. „To wagina czy zachód słońca?” - zastanawiają się rodzice panny na wydaniu wpatrzeni w nieoczywisty obraz. Gdy go postawić pionowo, wyrazi pierwszą z tych wartości, kiedy zmienić jego pozycję, pokaże drugą. Salvo nie rozumie takich niuansów. Dla swojego syna będzie więc zbędnym balastem w kontaktach z elitą, w łaski której jedynak chciałby się wkraść.

„Widziałem twoje pasmo.” - zagaduje Salvo do przyszłej teściowej swojego syna. Kobieta jest znaną dziennikarką. Nie wie zatem, na którym z pasm była widziana: Fox news czy CNN? Salvo ma tymczasem zgoła realne skojarzenia. Strzyże więc gwiazdę telewizyjną „na rekruta”, budząc niezrozumiałe dla siebie kontrowersje. „To tak, jakby Van Gogha prosić o namalowanie emotikonka.” - bezceremonialnie oznajmia ojciec Sebastiana tuż po swoim popisie. „To chata zbudowana przez niewolników.” - komentuje zachwyty nad luksusem domu teściów Sebastiana brat przyszłej panny młodej. On jako jedyny kontestuje nowobogacki styl swoich rodziców. Sam jednak do roboty przesadnie się nie garnie. Salvo kiepsko odnajduje się w nieswoim świecie, gdzie pieniądze niekoniecznie wynikają z pracy. Mimo to, chciałby szczęścia swojego syna. Nie może więc przesadnie kwestionować jego wyborów.

Robert De Niro oczywiście musi być gwarancją dobrze wykonanego rzemiosła. Obsadzony w roli zrzędliwego Salvo Maniscalco aktor dorzuci swoją cegiełkę do sukcesu komercyjnego filmu „Wszystko o moim starym”. Swój doniosły aport wniesie w wianie także Kim Cattrall jako Tigger, przyszła teściowa Sebastiana. Film w reżyserii Laury Terruso na tym raczej wyczerpuje swoje aktywa. Scenariusz „Wszystko o moim starym” zdaje się być mocno przewidywalny. Oparty o znany i sprawdzony trik polegający na wprowadzeniu w nieswoje, wysublimowane środowisko parweniusza od pewnego momentu zdaje się tracić rezerwy komiczne. Nowych, poza tymi ogranymi, dostaw alternatywnych reżyserka nie przewidziała. Widz otrzyma zatem tylko to, co już przećwiczone. Niby nie tak mało, ale chciało by się więcej, zwłaszcza, że całość firmuje swoją twarzą mistrz, który był już i taksówkarzem, i bokserem, i nawet Al Capone’m.

Sebastian we wstępie swojej opowieści antycypuje wizytę ojca u przyszłej rodziny. Chłopak wie, ze wynikną z tego same kłopoty. Tata jest niereformowalny i każda nowość będzie dla niego dolegliwa. Wychował się w czasach, gdy szczytem szyku na plaży były tzw. „slipki jajogniotki”. Świat się zmienił. Moda także. Komedia Laury Terruso sprawia jednak wrażenie, jakby w filmie obowiązywała wciąż przyciasna konwencja sprzed lat.