Druga część trylogii „Ulica strachu” zabiera nas w podróż do 1978 roku, na camping Nightwing w sąsiadującym z Shadyside bogatym miasteczkiem Sunnyvale 4

Sunnyvale to przeciwieństwo Shadyside, o czym świadczą już same ich nazwy – bogata i słoneczna miejscowość zdecydowanie odbiega od pogrążonego w ubóstwie i ciemnościach sąsiada. Podział jest również widoczny na poziomie społecznym – mieszkańcy Sunnyvale niechętnie odnoszą się do tych z Shadyside, patrzą na nich z góry, czując się kimś lepszym. Bohaterowie będą jednak zmuszeni połączyć siły, gdy podobnie jak w pierwszej części, mroczna siła zaczyna gnębić camping, na którym się znajdują.

Mimo, że krótki opis historii wskazuje nam na powiązanie losów bohaterów z 1978 i 1994 roku, w trakcie seansu musimy sobie przypominać, że oglądamy tą samą serię. Mamy tułaczkę po tajemnych komnatach, kręgi piekielne, a przy tym tak powolne tempo akcji, że łatwo stracić czujność i się w tym wszystkim pogubić. Co jakiś czas wracamy jednak do głównych bohaterów poznanych w pierwszej części, którzy próbują rozwikłać zagadkę i uwolnić się od klątwy.

W Ulicy Strachu - część 2: 1978 do głównej obsady z poprzedniej części dołączyli między innymi znana z roli Max w Stranger Things młoda aktorka Sadie Sink, która dzięki temu serialowi osiągnęła już pewną popularność i cieszy się sympatią młodych widzów. Możemy zobaczyć tu także grającą w serialu The Romanoffs Emily Rudd oraz Ryan Simpkins, która ma w swoim dorobku role w takich filmach, jak W cieniu chwały czy Droga do szczęścia. Scenariusz drugiej części trylogii powstał przy współpracy Leigh Janiak (reżyserki i współscenarzystki wszystkich części trylogii) z Zakiem Olkewiczem.

Przyjemnie słucha się Davida Bowie i przypomina wyjazdy na obozy w wieku nastoletnim, jednak nie jest to zbyt wciągający seans. Przypomina trochę filmy w stylu Jako w piekle, tak i na ziemi czy Wrota do piekieł, jednak z dużo wolniejszą akcją i nagłymi (nie)spodziewanymi powrotami do konwencji slashera.

O ile Ulicę Strachu - część 1: 1994 dobrze się ogląda jako nostalgiczną opowieść dla przerośniętych nastolatków po 30-tce, prequel napisany jest ewidentnie dla młodszych odbiorców (którzy – de facto – nie powinni go w ogóle oglądać). Zostawia też dużo niewiadomych w stosunku do samej historii mrocznego miasteczka, mam jednak nadzieję, że wyjaśnią się one w ostatniej części trylogii, i wszystko ułoży się w logiczną całość.