Dwie pary postanawiają spędzić majówkę na wyspie Bornholm. Maja i Hubert są małżeństwem z wieloletnim stażem. Dawid niedawno został rozwodnikiem. Z synem widuje się raz na dwa tygodnie. Na wyspie mężczyźnie towarzyszy sporo młodsza Nina. W eskapadzie uczestniczą też dzieci bohaterów filmu. Mężczyźni współpracują na stopie zawodowej, są prawnikami. Maja i Dawid byli z kolei kiedyś parą, rozstali się jednak podczas studiów. Feralny incydent z uczestnictwem ich dzieci położy się cieniem na wspólnym wyjeździe, który zapowiadał się sielankowo.

„Fucking Bornholm” jest awizowany jako komedia, ale powodów w nim do śmiechu niewiele. Dość powiedzieć, że pierwsze, bardzo zdawkowe reakcje wesołości rozlegają się podczas projekcji dopiero po godzinie i nie powtarzają już potem niemal wcale. Intencje twórców filmu, o ile takie były, by film zaliczyć do gatunku komediowych ratuje od biedy Maciej Stuhr, który posiada przecież proweniencje kabaretowe. Reżyserka filmu Anna Kazejak nie wydaje się być jednak raczej zainteresowana eksplorowaniem takich wątków swojej produkcji. Otrzymujemy zatem solidną satyrę obyczajową, w której elementy śmiechu występują w sposób co najwyżej incydentalny.

Anna Kazejak poprawnie rozdysponowała role w swoim filmie. Wspomniany Maciej Stuhr znalazł godnego partnera w osobie Mateusza Damięckiego. Synowie nie przyniosą tym filmem wstydu znanym ze sceny i ekranu ojcom. Równoległa konfrontacja aktorska zakończyła się zasłużonym remisem. Zaskakująco dobrze wypada obsadzona w roli Niny Jaśmina Polak. Niezgrana twarz jest jej atutem, niejedynym wszelako. Grając panią psycholog, która bez mrugnięcia powiek potrafi naukowo uzasadnić każdy nonsens, udowadnia, że wieloletnie doświadczenie aktorskie nie musi być warunkiem sine qua non konstruowania wiarygodnych kreacji. Tego samego nie da się niestety powiedzieć o Agnieszce Grochowskiej. Zdumiewające, jak aktorka o takiej skali talentu dała się zarazić manierą wyjętą spod patronatu Patryka Vegi. W jego filmach należy mówić szybko, by zmieścić wszystkie grepsy uznawane przez reżysera za śmieszne, na wydechu, kompulsywnie oraz cicho. Agnieszka Grochowska, choć nie należy do „stajni” Vegi, z niejasnych powodów reklamuje promowaną przez niego byle jaką stylistykę odtwórczą ze szkodą dla samej siebie.

Anna Kazejak dodała swojemu filmowi jeden indywidualny rys idący w poprzek schematom podobnie zakotwiczonego kina. Zderzyła pozornie błahy dramat na wyspie Bornholm z nieoczekiwanym tłem muzycznym. Opowieść o nieudanej wycieczce w sezonie ogórkowym wpleść w kompozycje muzyki klasycznej jest zabiegiem ryzykownym, który nieoczekiwanie się powiódł.

Zaskakujący epilog filmu „Fucking Bornholm” nie wydaje się chyba do końca uprawniony. Reżyserka miała możliwość spointować swoje dzieło na kilka sposobów. Wybrała bodaj najmniej oczywisty, na pewno zaś mocno dyskusyjny. Nie zmienia to faktu, że jej film to dobry portret polskiej klasy średniej ujętej w kadrze eksportowym.

Hygge, to duński termin oddający pojęcie komfortu. Tak przynajmniej twierdzi uczestnik zabawy w duńskim pubie, na którego przypadkowo trafia Maja. „Fucking Bornholm” daje gwarancję półtoragodzinnego ekskluzywnego hygge, pod warunkiem jednakowoż, że decydujemy się pójść do kina na intrygujący film obyczajowy bez nadziei zaś znalezienia w nim niezobowiązującej komedii.