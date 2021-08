"Ostatni najemnik" jest niczym cokół stworzony, by podeprzeć jego legendę…cokół wykonany z kruchej balsy. 4

W napisach końcowych „Ostatniego najemnika” widzimy montaż postaci Jean-Claude Van Damme’a w różnych przebraniach, które nosił w trakcie filmu (wąsy i czapka Yankees; blond peruka; smoking Bonda; drag). Film przedstawia tę kawalkadę rozmaitych kostiumów z ogromnym przekonaniem, jakby pokazywał nam Petera Sellersa podczas premierowego seansu „Różowej Pantery”. To wszystko stanowi część złudzenia, że twórcy „Ostatniego najemnika” (którzy są Francuzami) najwyraźniej są święcie przekonani, że Jean-Claude Van Damme nie jest wyłącznie gwiazdą kina akcji, a również stylowym komikiem, ikoną tak ironicznej charyzmy, że my - widzowie - podążymy za nim wszędzie, nawet w tak złym filmie jak ten.

Ostatni najemnik (2021) - Jean-Claude Van Damme

Van Damme - „mięśniak z Brukseli” - zawsze był przystojnym osiłkiem, bardziej eleganckim niż inni chłopcy z plakatów filmów o sztukach walki, tj. Chuck Norris i Steven Seagal. Ma teraz 60 lat, co w kinowym świecie nie jest gwarancją przymusowej emerytury dla weterana tego gatunku, ale trzeba przyznać w „Ostatnim najemniku” wygląda jak półżywa wersja samego siebie - zapadnięte płaszczyzny jego twarzy ozdobione bokobrodą, wyglądającą jak dwa paski kudłatej wykładziny; grymas który przejawia się w wykrzywionym spojrzeniu; oczy, które nie tyle płoną, co błyszczą. Nie sądzę, że 60-letnia stylizacja Van Damme'a na mniej niewypalonego byłaby dużym problemem, tym bardziej gdyby robił to, co prawie każdy fan Van Damme chce zobaczyć. No wiecie, kopanie tyłków.

W „Ostatnim najemniku” znajdziemy trochę starego dobrego kickboxingu… i wiecie co? Nadal jest to ekscytujący performance. Akcja filmu rozgrywa się m.in. w pokoju rozrywki wypełnionym flipperami i grami wideo, gdzie Van Damme niszczy swoich wrogów, a wszystko to przy dźwiękach „Do You Wanna Funk” (i innych szlagierów z lat 80.). Film podnosi puls; przypomina ci, dlaczego Van Damme był gwiazdą, jednak sekwencje akcji w najlepszym wydaniu dotykają dolnego szczebla drabiny Jackie Chana. W „Ostatnim najemniku” wciela się on legendarnego agenta tajnych służb Richarda Brumère’a, nazywanego „Mgłą” (bo tak trudno go wyśledzić!), który wychodzi z zamrażarki po 25 latach, aby zjednoczyć się po latach ze swoim synem, Archiem (Semir Decazza), którego właściwie nie zna. Można nazwać ten film nieco absurdalnym thrillerem o korupcji, filmem akcji z niewystarczającą ilością akcji lub niespecjalnie przejmującą historią o więzi między ojcem a synem.

Ostatni najemnik (2021) - Jean-Claude Van Damme

Szczerze mówiąc, Francuzi zawsze uważali tajnych agentów za zabawnych. W latach 70. dali nam „Tajemniczego blondyna w czarnym bucie”, który był bardzo zabawnym filmem o zwykłym durniu wziętym za super-szpiega, a w 2000 r. filmy „OSS 117 – Kair, gniazdo szpiegów”. „Ostatni najemnik”, który wydaje się częściowo zainspirowany serialem Amazona z 2017 roku „Jean-Claude Van Johnson”, niestety prezentuje się przede wszystkim jako zupełnie przypadkowy i przewidywalny thriller do obejrzenia w domu. Fabuła toczy się bez większych niespodzianek, ale nie o to w tym wszystkim chodzi, tak? Obsada drugoplanowa potrafi rozbawić, zwłaszcza Assa Syllaa jako przyjaciółka „Mgły” Dalila i Alban Ivanov jako nadgorliwy biurokrata Alexander. Kultowe gwiazdy, takie jak Miou-Miou i Valerie Kaprisky, również występują w małych, ale ważnych dla produkcji rolach.

Są sekwencje, które mogą sprawić, że uśmiechniesz się pod nosem, jak ta, w której Alexandre, funkcjonariusz rządowy, który staje się częścią pstrokatej ekipy „Mgły”, przejeżdża skuterem przez Paryż tylko w kasku i samej bieliźnie. Zdecydowanie gorzej prezentuje się wątek o tożsamości Archiego, która została skradziona przez Simyona (Nassim Lyes), psycho-idiotę z obsesją na punkcie Tony'ego Montany z "Człowieka z blizną". To potencjalnie zabawny pomysł, ale film jest tak dosłowny – bohater żuje cygaro i mówi „Przywitaj się z moim małym przyjacielem”, czy po prostu ogląda tę kultową produkcję w sali kinowej – że nie jesteśmy do końca w stanie uświadomić sobie, na czym właściwie polega żart.

Ostatni najemnik (2021) - Jean-Claude Van Damme

Van Damme ma coś, czego wcześniej nie miał: aurę dojrzałości i życiowego zahartowania – być może spowodowaną uzależnieniem od narkotyków, rozwodem i dolinami własnej kariery, których doświadczył w swoim prywatnym życiu. Odniosłam wrażenie, że te doświadczenia życiowe w pewnym sensie pogłębiły jego twórczość. W przypadku lepszego scenariusza może się to udać, tworząc nieoczekiwanie skuteczny dramat. Niestety „Ostatni najemnik” jest niczym cokół stworzony, by podeprzeć jego legendę…cokół wykonany z kruchej balsy.