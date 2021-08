Fabuła nierzadko grzęźnie w zbyt wielu retrospekcjach - jest to prawdopodobnie struktura, która działa dużo lepiej w powieści niż na ekranie 6

Po sukcesie hiszpańskiego serialu "Niewinny" netflixowy ​​pociąg Harlana Cobena jedzie dalej. W 2018 roku autor podpisał bowiem z platformą wyłączną umowę na adaptację 14 swoich tytułów na filmy lub seriale w ciągu pięciu najbliższych lat. Czwarta realizacja bestsellerowej umowy powieściopisarskiej w języku francuskim od twórców Davida Elkaïma i Vincenta Poymiro rozgrywa się na wybrzeżu w Nicei. Przeskakując z dekady na dekadę poprzez serię powiązanych ze sobą historii, "Bez pożegnania" bierze pod lupę długotrwałe konsekwencje podwójnego zabójstwa, które odcisnęły piętno na życiu młodego mężczyzny.

Skupiony na Guillaume'ie (Finnegan Oldfield), 30-letnim pracowniku socjalnym, który dziesięć lat wcześniej w wyniku tragicznych okoliczności stracił brata i dziewczynę, miniserial prowadzi swoiste śledztwo w sprawie przeszłości głównych postaci w formie pięciu odcinków poświęconych każdej z nich z osobna. Począwszy od Guillaume'a, a skończywszy na jego bracie Fredzie (Nicolas Duvauchelle), historia równoważy teraźniejszość z przeszłością, pokazując, jak wszystkie drobne decyzje i skrywane tajemnice doprowadziły do tragedii tamtego feralnego dnia, ale i serii niefortunnych zdarzeń, która rozpoczyna się w życiu Guillaume'a po nagłym zniknięciu jego obecnej ukochanej.

Jak już wcześniej wspominałam, główną scenerią "Bez pożegnania" stała się Nicea, z której Guillaume, zwyczajny młody człowiek, wyrusza w poszukiwanie tej, z którą chciał się ożenić. Twórcom udaję stworzyć dynamiczną narrację, przerywaną efektownymi scenami akcji i prawdziwym poczuciem suspensu. Jednakże fabuła nierzadko grzęźnie w zbyt wielu retrospekcjach - jest to prawdopodobnie struktura, która działa dużo lepiej w powieści niż na ekranie. Poza zmianą scenerii seria dystansuje się od oryginału pod wieloma względami. Odświeżające jest tu ukazania drugiej strony Francji - w której jest mniej słońca, a więcej przestępczości. Pomysł wykorzystania pracy socjalnej tzw. "edukatora" jako zawodu protagonisty okazał się tu również strzałem w dziesiątkę.

Główną zaletą serialu jest znakomita obsada, która pomimo flegmatycznych dialogów, potrafi przekonać i zaangażować widza w scenariuszowy wyścig z czasem. Odtwórcą głównej roli jest Finnegan Oldfield, dwukrotnie nominowany do Cezara w 2016 i 2018 roku. Coraz częściej obecny na ekranach aktor przedstawia interpretację własnej postaci bez nuty fałszu, podobnie jak jego partnerzy, w szczególności Guillaume Gouix, Garance Marillier i Nailia Harzoune. W DNA każdej postaci tkwi bowiem traumatyczna historia, która czyni ją tym, kim jest obecnie, co daje idealną przestrzeń do stworzenia intrygujących i niejednoznacznych kreacji.

To skrzyżowanie gatunków - między thrillerem, kryminałem i dramatem - sprawia, że "Bez pożegnania" ma wszelkie szanse uwieść fanów Harlana Cobena i nie tylko, dotrzymując wszelkich obietnic, które ciążą na owych gatunkach, ale i na książkowym pierwowzorze. Cała historia została zamknięta w jednym krótkim sezonie, bez potrzeby kolejnego podejścia do tematu, co daje satysfakcjonujące poczucie ostateczności, której brakowało mi w serialowym asortymencie Netflixa w ostatnim czasie.