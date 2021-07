Chaos nie do końca kontrolowany, wiele się dzieje, ale odurzenie tripem McGee odbiera energię inwestowania w zobowiązującą opowieść. Zamiast koncertu, częściej walka o mikrofon podczas karaoke. 5

Kino, które mówi o rewolucyjnym momencie dla muzyki, z pewnością historycznie, niezależnie od naszych indywidualnych sympatii i antypatii, czyli narodzinach Brit popu i referuje o pewnych emocjach oraz nastrojach, a przede wszystkim proponuje bardzo ubogą ilość muzyki jej najważniejszych reprezentantów, to strata nie do odrobienia. Tak wydarzyło się w Creation Stories, który jest chaotyczny, ale nie przez skuteczną ekspresję narkotycznego tripu, bez eufemizmów i tworzenia z Alana McGee superbohatera (wręcz przeciwnie), ale z powodu aspirowania do kilku narracji i gatunków. Przy spotkaniu biografii nierecytowanej, a intensywnie wykrzyczanej, jakiejś próby nie tylko rekonstrukcji, ale i złapania za układ nerwowy tamte czasy, nie wyczerpuje skutecznie żadnego z tematów. Jego nieschludność nie odczuwa się jako zakrojonej metody ani kulturowo-zadziornego komentarza. Przy czym, wymachując takimi kultowymi zespołami, nie odczuwa się tutaj realnego wyznania miłosnego do muzyki. Za bardzo po powierzchni i jednocześnie, zamiast głośnego koncertowania, mamy chwilami walkę o mikrofon podczas karaoke.

Film wydaje się mieć zamiar być genezą, tak zmiksowaną z osobistą historią i epoką nieposłuszeństwa obywatelskiego, powstania Creation Records. To znaczący moment nie tylko dla muzyki, ale i w ogóle fenomen kulturowy, który wpłynie nieodwracalnie na pewne pokolenia i stanie się inspiracją dla kolejnych. Za tą całą wypadkową, przypadkową, z różnymi turbulencjami i często ze średnim, mówiąc delikatnie, profesjonalizmem rewolucję prowadzi, niezmiennie zaskoczony tym, bardzo ekscentryczny, pragnący rock and rolla Alan McGee. Uskutecznia go w swoim życiu codziennym, które nie jest codzienne, ale też doprowadza do zaistnienia na stałe w zbiorowej świadomości między innymi Oasis. Chłopak jest wybuchowy, nieprzewidywalny, często bezczelny. Jego indywidualna droga splata się z tym, jak — świadomie chciałem być muzykiem, a niechcący stworzyłem nową scenę muzyczną, sam na niej będąc o wiele mniej, niż pragnąłem.

Creation Stories to film, który trochę za często fałszuje i nie daje nam się zżyć z tym co oglądamy, tworząc trochę anegdotkę i chcąc być bardzo nachalnie destrukcyjnym oraz rozpustnym kreując mit założycielski. Nie zdążymy zanurkować w żadnym momencie, zasmakować tej młodej rebelianckiej i anarchistycznej duszy, a już mamy odniesienia do niekonsekwencji Alana, ratowania się i sympatyzowania z polityką oraz konformistycznych wyborach. Film robi ogromny apetyt, bo te wyzwanie pogodzenia wolnego ducha z profesjonalizmem i niechodzenia na kompromisy jest bardzo intrygującym tematem, jednak tutaj cała energia wydaje się wystarczać na halucynogenną egzystencję naszego bohatera, którego ilość i czas bycia pod wpływem, niewątpliwie może nawet przebija wpływy w przestrzeni artystycznej. Twórcy nie wykorzystują potencjału nie tylko muzycznego, ale i ideologicznego, ważnego dla subkultur ruchu.

Ta dezorientacja, co jest tematem w centrum, sprawia właśnie, że jest szybko i głośno, ale nie z powodu muzyki i odtwarzania tej fascynacji oraz przeniesienia jej na nas, a z powodu jak gdyby jakiegoś strachu utraty tego genu łobuza. To sprawia, że wszystko zostaje liźnięte, a jest tego wiele. Na dodatek w pewnym momencie ten kult wiary w bycie nieśmiertelnymi zmienia naszego bohatera z przedstawienia go od początku bez jakieś kanonizacji, bez bezwarunkowej miłości, niestety karykaturalnie. Mogłaby to być jakaś sensowna umowność, gdyby nie to, że reszta obrazu chce byważ poważna i odważna nie tylko na poziomie formy opowiadania i nierozcieńczania alkoholu, tylko będąc jakimś żywym świadectwem wydarzeń.

Creation Stories ma dużo fantazji na temat kultowego momentu w historii, jednak jest niezdecydowane, czy będzie niezobowiązującą feerią emocji, które zamieniły się w utwory muzyczne, czy będzie wyluzowanym kronikarzem. Nieciężko powiedzieć, o czym film jest, za to trudniej przekazać autorom, kogo i czego referentem ma być. Rozżarzony piec, ale nie wiadomo, co się na nim przygotowuje.