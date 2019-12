Świeżo po wygraniu nagrody Emmy za wybitną reżyserię serialu dramatycznego pt. "Ozark", Jason Bateman wziął na warsztat kolejny film fabularny. Stanie za kamerą thrillera pt. "Shut In", za którego scenariusz odpowiedzialna będzie debiutująca artystka Melanie Toast. Realizację filmu finansować będzie wytwórnia New Line, która nabyła go we wrześniu.