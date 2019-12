Pierce Brosnan dołączył do obsady filmu "Cinderella". To uwspółcześniona wersja baśni o przygodach Kopciuszka od Sony Pictures, za kamerą której stanie Kay Cannon ("Strażnicy cnoty").

Byłemu agentowi 007 przypadła rola króla- ojca księcia Roberta- przyszłego teścia Kopciuszka. W tytułową bohaterkę wcieli się Camila Cabello. Na ekranie pojawią się również Idina Menzel, Billy Porter i Nicholas Galitzine, który zgodnie z informacjami podawanymi przez Deadline, wystąpi na ekranie w roli ukochanego Kopciuszka, księcia Roberta.

Komedia muzyczna przedstawi tradycyjną opowieść o Kopciuszku w formie świeżej, uwspółcześnionej wizji, w której główna bohaterka, młoda ambitna kobieta posiada marzenia większe niż pozwala na to otaczający ją świat i jej sytuacja życiowa.

Realizację filmu finansuje Sony Pictures. James Corden i Leo Pearlman produkują go poprzez wytwórnię Fulwell73 z Jonathanem Kadinem i Shannon McIntosh. Louise Rosner został producentem wykonawczym. Wytwórnia zaplanowała premierę na 5 lutego 2021 roku.

Brosnana mogliśmy ostatnio zobaczyć w musicalu pt. "Mamma Mia! Here We Go Again"!