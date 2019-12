Na dwa tygodnie przed premierą, Universal Pictures opublikowało nowy materiał promujący film wojenny pt. 1917. Widzimy na nim brawurową ucieczkę bohatera granego przez George'a MacKaya, który nocą wśród ruin i zgliszczy ucieka przed ostrzałem.

Fot. materiały prasowe

Thriller wojenny 1917 wyreżyserowany został przez Sama Mendesa. Jego akcja rozgrywa się w szczytowym okresie I wojny światowej, kiedy to dwójka młodych brytyjskich żołnierzy – Schofield i Blake – otrzymuje zadanie, które na pierwszy rzut oka wydaje się misją niemożliwą do wykonania. Muszą jak najszybciej przekroczyć terytorium wroga, aby przekazać informację, która ma zatrzymać atak mogący pochłonąć setki istnień – w tym życie brata Blake’a.

W obsadzie aktorskiej znaleźli się George MacKay jako Schofield i Dean-Charles Chapman jako Blake oraz Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Richard Madden, Mark Strong, Andrew Scott, Daniel Mays, Adrian Scarborough, Jamie Parker, Nabhaan Rizwan i Claire Duburcq.

Produkcja ta już przed premierą okrzyknięta została najlepszym filmem wojennym od czasu Szeregowca Ryana. Taki tytuł nadali jej dziennikarze, którzy na specjalnym pokazie zorganizowanym w listopadzie mieli okazję obejrzeć to widowisko. Film otrzymał już także pierwsze nominacje. Są to nominacje do Złotych Globów w kategoriach najlepszy dramat, reżyser i muzyka.

W USA film zadebiutuje już 25 grudnia br, a światowa premiera zapowiedziana jest na 10 stycznia 2020 roku. W polskim kinach 1917 pojawi się dopiero 24 stycznia.